Более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве

В столице заменили более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок, в общей сложности на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменили более 28 млн квадратных метров асфальтобетонных покрытий", - сказал Петр Бирюков. Важной задачей было убрать колейность, которая негативно влияет на безопасность дорожного движения.

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали участки Садового кольца, а также вылетных магистралей - Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов. Отремонтировали автомобильную дорогу М-3 "Украина", Ленинградское, Варшавское, Каширское, Щелковское, Осташковское, Киевское и Новорязанское шоссе.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что проведен бесшовный ремонт участка Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Он отметил, что такая технология позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ.