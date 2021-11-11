Туган Сохиев выступил с молодежным оркестром в Московской филармонии

Три романтические партитуры - Берлиоза, Листа и Римского-Корсакова - прозвучали в Зале Чайковского в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Впервые коллективом дирижировал Туган Сохиев. Солист - Александр Канторов (Франция), завоевавший Гран-при на последнем конкурсе Чайковского.

Столичные меломаны знают Тугана Сохиева в первую очередь как оперного дирижера, музыкального руководителя Большого театра. И услышать его в Москве в симфоническом репертуаре можно нечасто. В юбилейном сезоне Московской филармонии намечались гастроли амстердамского Консертгебау: вместе с Сохиевым знаменитый оркестр должен был исполнить сочинения Франка, Стравинского и Берлиоза. Пандемия разрушила эти планы, но родился новый проект: музыканты Российского национального молодежного симфонического оркестра в течение недели сделали программу с Туганом Сохиевым.

Вечер открылся "Римским карнавалом" - концертной увертюрой Гектора Берлиоза, основанной на музыке его ранней оперы "Бенвенуто Челлини". С первых же тактов - лучезарное brio и сочный, артикулированный звук, а на контрасте - гибкая кантилена пасторальной части, с упоительным соло английского рожка. Стихия карнавала, переданная Берлиозом в стремительном ритме итальянского танца, буквально электризовала зал.

В интерпретации Александра Канторова, исполнявшего Второй концерт Листа, особенно впечатляюще звучали лирические фрагменты: мерцающий, хрустальный звук и особый импрессионистский колорит. При этом эпизоды с типичной листовской виртуозной фактурой отличались мягкостью туше и отсутствием аффектации, которая нередко встречается у исполнителей этой музыки.

"Второй концерт - уникальное сочинение. Он построен как единый звуковой поток и больше похож на симфоническую поэму: это путешествие по мотивам, которые все время развиваются и обогащаются новыми оттенками. В отличие от Первого концерта, здесь фортепиано - не просто солист, оно вступает в диалог с оркестром, раскрашивая партитуру новыми красками, психологическими переживаниями. И, конечно, не правы те, кто считает Листа не самым глубоким композитором, - поделился Канторов.

Во втором отделении концерта прозвучала "Шехеразада" Римского-Корсакова. Сохиев вел партитуру с большим темпераментом, при этом высвечивая все богатство ее инструментального колорита - от нежных скрипичных соло с арпеджиато арф до зловещих унисонов Шахрияра и грозных "батальных" tutti.

Фото: пресс-служба Московской филармонии (МГАФ)

Прямая речь

Туган Сохиев, музыкальный руководитель Большого театра, главный дирижер Национального оркестра Капитолия Тулузы:

- Когда мне предложили поработать с РНМСО, я очень обрадовался. Помню, как мне самому в юности была необходима профессиональная поддержка и как внимательно ко мне относились педагоги. Но сегодня оркестровому делу в консерваториях не всегда учат, не рассказывают о тех подводных камнях, которые ждут оркестранта в профессии. Поэтому РНМСО - это колоссальный опыт дружбы и ансамбля, который в будущем обеспечит российским оркестрам отличные кадры. Мы начали с Берлиоза - композитора, незаслуженно забытого в России: итальянская энергетика "Римского карнавала" идеально подходит молодежному оркестру. Затем мы исполнили Второй концерт Листа с выдающимся пианистом Александром Канторовым - слушателям открылась камерная, лирическая сторона этого сочинения, хотя часто Листа играют шумно и помпезно. А в конце мы исполнили "Шехеразаду": сколько в этом сочинении красок, образов, оркестровых соло - от скрипки до малого барабана! Оно сразу демонстрирует уровень оркестра. Молодые музыканты так смело бороздили океан этой музыки, что я гордился ими.