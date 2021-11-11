Власти Москвы ввели новый скоростной лимит на Бульварном кольце - 50 км/ч

На всем Бульварном кольце, как и предполагали эксперты "РГ", снизили разрешенную скорость с 60 до 50 км/ч. Как заявили вчера в пресс-службе департамента транспорта, это позволит повысить безопасность пешеходов.

Особенность Бульварного кольца в том, что там количество пешеходов многократно превышает число автомобилей. Каждый день по улицам, входящим в состав кольца, передвигаются более 130 тысяч человек. Такая плотность объясняется тем, что на бульварах сосредоточены кафе, офисы, театры, здесь можно взять напрокат велосипеды и электросамокаты. И получается, что движение здесь весьма плотное. Пешеходам и велосипедистам нужна дополнительная защита, решили в дептрансе.

Самое главное в данном случае - соблюсти баланс безопасной и удобной скорости. В Европе в центральных частях городов разрешенную скорость уменьшили до 30 км/ч. В Москве пошли немного другим путем, проанализировав трафик на каждой улице в отдельности. На участках с оживленным пешеходным трафиком ввели лимит 30 км/ч, а на основной части Бульварного кольца, Маросейке, Остоженке и некоторых других прилегающих улицах - 50 км/ч.

"Международные организации заявляют, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости, - объясняют в дептрансе. - Если водитель едет со скоростью 30 км/ч, то в 90 процентах случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 км/ч - вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90 процентов". При этом на загруженность автодорог лимит не повлияет: Бульварное кольцо обычно и так не едет быстрее 30 км/ч.

За безопасность пешеходов борются и другими способами. Например, "Мосгортранс" начал тестировать умный пешеходный переход iCrosswalk. С виду это обычный переход с зеброй. Вся его инновационность раскрывается в сумерках. Над дорогой устанавливаются не только знаки, но и камеры, которые способны хранить и анализировать видео. Нейросеть по картинке может определить, когда на дороге появится пешеход или животное. Камера срабатывает на движение и передает сигнал на остальные элементы системы.

Эксперты уверяют, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости

Например, над переходом сразу загорается табло "Пропустите пешехода", его водитель сразу заметит. Таким образом будут защищены люди, которые не носят на одежде светоотражающих элементов. Первые тесты показали, что вероятность ДТП с пешеходом снижается на 82 процента.

"Наша задача - повышать качество транспортных услуг и запускать новые удобные сервисы для жителей, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Особенно мы ценим наши московские прорывные разработки и идеи. Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе".