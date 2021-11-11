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11.11.2021 18:28
Рубрика: Происшествия

Задержанного педофила проверят на причастность к аналогичным преступлениям

Текст: Наталья Козлова

Жуткое уголовное дело об убийстве 9-летней Виктории Гнедовой из Орловской области расследует Главное следственное управление СК России. Как рассказала официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, девочка пропала в июне этого года.

Фото: AlexLinch / iStock
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- В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении этого преступления - местный житель Шавкат Шаяхмедов, - сказала представитель СК.

Во время следствия сотрудники центрального аппарата СК получили информацию о причастности Шаяхмедова к другому особо тяжкому преступлению. В июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний ребенок.

Раскрыть дело тогда не удалось. В этот раз Шаяхмедова проверяют на причастность к похожим преступлениям против несовершеннолетних.

- И он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела погибшего ребенка. В результате осмотра местности с привлечением волонтеров межрегионального поискового объединения "Костер" обнаружены останки, а также предметы одежды пропавшего ребенка. Фигурант полностью признал вину, пояснив, что 16 лет назад ребенок пошел с ним в лес за грибами, и там мужчина его задушил, - объяснила Петренко.

Сейчас по этому уголовному делу назначены судебно-медицинская, генетическая и медико-криминалистическая судебные экспертизы.

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