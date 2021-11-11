Возможный убийца девочки под Орлом признался еще в одном преступлении

Житель Орловской области, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки, признался в аналогичном преступлении, совершенном в 2005 году.

В июне 2005 года в селе Казарь пропал 11-летний мальчик. Поиски и расследование результата не дали. Работая с подозреваемым в убийстве девочки, сотрудники СК получили от фигуранта подробные показания о смерти мальчика. Задержанный показал место, где он спрятал тело. Волонтеры-поисковики нашли там останки ребенка и фрагменты его одежды.

- Подозреваемый рассказал, что 16 лет назад пошел с мальчиком за грибами в лес и там задушил его, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, в середине октября следователи нашли в подвале многоквартирного дома схрон с телом пропавшей летом девочки. Ее опознали по одежде. На следующий день задержали подозреваемого в убийстве ребенка - им оказался сосед погибшей.