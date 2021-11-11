Хабаровский перевозчик пойдет под суд за гибель трех человек в ДТП

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела руководителя транспортной компании, которому предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В ночь на 1 мая на 370-м километре федеральной трассы Лидога - Ванино автобус, принадлежащий компании, опрокинулся в кювет. В результате три человека погибли, еще 27 получили травмы. Как позже установили следователи, ДТП произошло по вине водителя, уснувшего за рулем.

По данным прокуратуры, в рейс мужчина отправился переутомленным, так как на предприятии не следили за соблюдением режима труда и отдыха шоферов, более того - систематически нарушали их рабочий график.

"В целях возмещения вреда потерпевшим арестовано недвижимое имущество компании стоимостью более 90 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Обвинительное заключение по делу утвердил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Рассматривать его будет Нанайский районный суд.