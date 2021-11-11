Как Приамурье адаптируется к системе QR-кодов

В Амурской области 15 ноября пополнится перечень мест, куда следует приходить только с QR-кодом. Это заведения сферы услуг, перечень которых определит областное минэконом­развития, а также банки. С 1 декабря система затронет и вузы. Студенты, которые не обзаведутся сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами (а они действуют всего три дня и стоят в Благовещенске от 900 рублей - для студента достаточно накладно), перейдут на дистанционку.

Благовещенск первым на Дальнем Востоке ввел вход в общественные места по QR-кодам: с 18 октября - в заведения общепита, с 1 ноября - для 17 крупных торговых центров. Жители приспосабливаются к системе, а предприниматели готовятся подсчитывать убытки.

По словам директора ТЦ "Перекресток" Дениса Ятченко, падение доходов бизнеса неизбежно. А руководитель ТЦ "Реал" Елена Хомченко прогнозирует снижение оборотов, поскольку среди амурчан немало антипрививочников. Опасается она и возможных конфликтов с недовольными посетителями.

В работе охранников ТРЦ "Острова" есть интересная особенность: в отличие от коллег из прочих торговых центров они паспорта у посетителей не спрашивают, а уточняют дату рождения. Управляющий торгово-развлекательного центра Альберт Скнарин высказал мнение, что правильнее было бы выставить полицию на входах, поскольку охрана ТРЦ, с его точки зрения, паспорт требовать не должна.

Корреспондент "РГ" в первые часы работы системы QR-кодов обошел девять торговых центров и отметил: никуда не удалось проникнуть зайцем, но при этом везде работа организована немного по-своему. В "Универмаге" проверяют не только QR-код c паспортом, но и температуру посетителей, в "Ледяном" приготовили распечатанные нормативные документы для ликбеза недовольных, а в "Меге" организовали посты так, что охрана не препятствует проходу в продуктовый магазин и к расположенному в торговом центре пункту вакцинации.

Большие сложности возникают у тех арендаторов благовещенских торговых центров, кто сам еще не прошел вакцинацию. Они попросту не могут пройти к рабочему месту. Некоторым приходится переходить на доставку своих товаров покупателям на дом. А один из ювелиров поделился, что не вакцинировался, поэтому работает дома, а не в расположенной в торговом центре мастерской.

Свой отпечаток система QR-кодов наложила и на привычный уклад жизни корреспондента "РГ". Супруга пока не имеет сертификата о вакцинации. Поэтому мне на "ковидных" каникулах пришлось по ее заданию сходить за предметами рукоделия в торговый центр. Жена же ожидала на лавочке на улице и оценивала через фотографии в мессенджере, правильные ли нитки я покупаю.

Большие сложности возникают у тех арендаторов благовещенских торговых центров, кто сам еще не прошел вакцинацию. Они попросту не могут пройти к рабочему месту

Губернатор Амурской области Василий Орлов анонсировал, что правительство проработает поддержку бизнеса, который понесет ущерб в связи с действием системы QR-кодов и прочими антикоронавирусными ограничениями. Между тем бизнес-сообщество само выступило с предложением о том, какие именно меры поддержки можно ввести в регионе. Соответствующий документ разместили на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области. К манифесту присоединились региональные отделения таких организаций, как "Деловая Россия", "ОПОРА России", Торгово-промышленная палата и Союз промышленников, предпринимателей и работодателей.

- Мы предложили к федеральному МРОТ за нерабочие дни добавить еще две "минималки" тем отраслям, которые не работают. Это детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также кальянные, караоке-бары и танцевальные площадки. И по одному МРОТ - тому бизнесу, который ограничен: например, общепит, работающий ночью или только торгующий продукцией навынос. Введение QR-кодов мы также рассматриваем как ограничение, поэтому предлагаем добавить по одному МРОТ из регионального бюджета в месяц на работника, - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Среди других предложений: обнулить плату за патент для тех, кто работает на соответствующей системе налогообложения и был закрыт. Если предприниматели пользуются недвижимостью, земельными участками, находящимися в муниципальной или областной собственности, то их следует временно освободить от арендной платы - полностью, если деятельность приостановлена, или частично, если на работу наложены ограничения. Авторы манифеста призывают коммерческих собственников помещений, которые сдаются в аренду бизнесу, поступить так же. А для них в свою очередь предлагается временно снизить налог на имущество и землю.

Борис Белобородов отметил социальную ответственность амурского бизнеса.

- Сами предприниматели и их наемные работники прививаются очень активно. По нашим данным, уровень иммунизации среди них давно уже превысил необходимый порог в 80 процентов. И за это надо бизнесу сказать спасибо, - сообщил бизнес-омбудсмен корреспонденту "РГ".