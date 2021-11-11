Мэра Белогорска оштрафовали за "неправильно" построенный детсад

Будущая вещь
Детский сад "Светлячок" в микрорайоне "Транспортный" города Белогорска был заявлен в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Первую сваю забили 2 сентября 2018 года. В ноябре 2019-го объект сдали. Трехэтажное строение площадью 3,5 тысячи квадратных метров было построено всего за 450 дней.
- Подготовка документации к строительству заняла время не менее полугода. Сроки жесткие, так как деньги федеральные. Можно было пойти разными путями - один привычный, через 44-ФЗ, но очень долгий. Другой - необычный, мало использовавшийся в России, но быстрый: "приобретение будущей вещи" (Гражданский кодекс позволяет заключать договор купли-продажи недвижимости, которую продавец построит в будущем. - Прим. ред.), - объяснил Станислав Мелюков. - По этому варианту появилось более 40 зданий дошкольных учреждений в России. Мы провели процедуры, начали работать. Уже тогда нам стали вставлять палки в колеса, потом нашелся депутат Госдумы, который усмотрел нарушение у всех, кто строил таким образом сады - как я обычно говорю, "где-то не там запятую поставили", и оспорил все.
По словам главы города, дело, конечно, не в 20 тысячах рублей, штраф он заплатит. А в том, что каждый руководитель всегда стоит перед выбором - делать все четко по букве нормы (что иной раз очень долго и вовсе не гарантирует выполнение задачи) или пройти по грани не всегда совершенных законов, которые зачастую в силу обстоятельств трактуются по-разному.
Лес с удобствами
В Якутии к совершенно неожиданным результатам привело проектирование и строительство кластера "Северная мозаика", включенного в Федеральную целевую программу развития туризма. На создание инфраструктуры для будущих объектов туриндустрии было потрачено 360 миллионов рублей из бюджетов республики и страны. А когда обширный лесной массив рядом с Якутском обеспечили газом, провели туда электричество, заасфальтировали дороги и выложили плиткой тротуары, выяснилось, что туристическим фирмам все это не нужно. В отраслевых компаниях посчитали, что массовый турист в кластер не пойдет, а значит, участие в масштабном проекте выгоды не принесет. В итоге в отказ пошли даже предприниматели, получившие под создание будущих достопримечательностей льготные кредиты.
Несколько разрозненных объектов, построенных на этой территории, кластером никак не назовешь. Чтобы добро не пропадало, местные власти приняли решение построить в благоустроенном лесу крупный круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда". В отличие от "Северной мозаики", идею которой вынашивали не специалисты отрасли, а чиновники от туризма, проект детского центра проработан мастерами своего дела. Строительство идет полным ходом. По словам главы республики Айсена Николаева, уже в следующем году комплекс будет сдан. А в будущем на базе "Полярной звезды" планируется создание дальневосточного оператора детского отдыха.
Дорогой участок
Со странным поворотом судьбы столкнулся руководитель турфирмы Виктор Русинович, облагородивший участок в отдаленной местности на севере Сахалина.
- Я пришел на территорию со своими деньгами. Получил землю - свободную, на нее никто не претендовал. Построил всю инфраструктуру, выкопал пруд, возвожу часовню в честь Матронушки, - рассказал он "РГ". - Местность в 30 километрах от Ноглик, там вообще не было никаких коммуникаций. Это вам не в городе пару метров сетей протянуть… А сейчас кадастровая стоимость земли, на которой я работаю, которую полностью облагородил и обеспечил инфраструктурой, увеличилась. И мои платежи, соответственно, увеличились. В 8,5 раза. Вдумайтесь - не на 30 процентов, в 8,5 раза!
Удивленному предпринимателю ответили не менее удивленные чиновники.
- А что вы возмущаетесь? - сказали мне. - На этой земле сейчас проложены все коммуникации. Есть свет, вода, канализация. Совсем другой участок стал. Поэтому и подорожал. Что непонятного? - вспоминает Русинович.
Бизнесмену удалось выпутаться из ситуации благодаря помощи сахалинского уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Коваленко.
На "Лазурном берегу"
В ноябре Арбитражный суд Амурской области начнет рассматривать необычное дело. Будут судиться специализированный застройщик "СЗ Лазурный берег" и его подрядчик - компания строительных материалов "Чжэнь Син". В 2019 году стороны заключили контракт, по которому подрядчик должен был построить к апрелю 2021 года 15-этажный дом на берегу реки Зея в Благовещенске.
- Однако в указанный срок работы окончены не были, объект заказчику не сдан, но и освободить земельный участок компания отказалась, продолжая на нем самовольное строительство, не имея права распоряжаться, владеть и пользоваться чужим имуществом, - сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области.
А так можно было, да? Как утверждает собственник участка, у него нет даже возможности войти на свою же территорию, поскольку компания огородила забором строительную площадку, ворота закрыты на засов.