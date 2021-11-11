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11.11.2021 08:21
Рубрика: Власть

Мэра Белогорска оштрафовали за "неправильно" построенный детсад

Текст: Сергей Набивачев, Федор Шомоев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 256(8607)
Мэр Белогорска (Амурская область) Станислав Мелюков заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за "неправильно" сооруженный детский сад. О ситуации он рассказал в Instagram. При этом новое дошкольное учреждение, работающее уже почти два года, горожане оценили и написали градоначальнику немало слов благодарности в комментариях. Подобных "строительных" ситуаций с неожиданным финалом немало. Корреспонденты "РГ" припомнили некоторые из них.

Будущая вещь

Детский сад "Светлячок" в микрорайоне "Транспортный" города Белогорска был заявлен в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Первую сваю забили 2 сентября 2018 года. В ноябре 2019-го объект сдали. Трехэтажное строение площадью 3,5 тысячи квадратных метров было построено всего за 450 дней.

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- Подготовка документации к строительству заняла время не менее полугода. Сроки жесткие, так как деньги федеральные. Можно было пойти разными путями - один привычный, через 44-ФЗ, но очень долгий. Другой - необычный, мало использовавшийся в России, но быстрый: "приобретение будущей вещи" (Гражданский кодекс позволяет заключать договор купли-продажи недвижимости, которую продавец построит в будущем. - Прим. ред.), - объяснил Станислав Мелюков. - По этому варианту появилось более 40 зданий дошкольных учреждений в России. Мы провели процедуры, начали работать. Уже тогда нам стали вставлять палки в колеса, потом нашелся депутат Госдумы, который усмотрел нарушение у всех, кто строил таким образом сады - как я обычно говорю, "где-то не там запятую поставили", и оспорил все.

По словам главы города, дело, конечно, не в 20 тысячах рублей, штраф он заплатит. А в том, что каждый руководитель всегда стоит перед выбором - делать все четко по букве нормы (что иной раз очень долго и вовсе не гарантирует выполнение задачи) или пройти по грани не всегда совершенных законов, которые зачастую в силу обстоятельств трактуются по-разному.

Лес с удобствами

В Якутии к совершенно неожиданным результатам привело проектирование и строительство кластера "Северная мозаика", включенного в Федеральную целевую программу развития туризма. На создание инфраструктуры для будущих объектов туриндустрии было потрачено 360 миллионов рублей из бюджетов республики и страны. А когда обширный лесной массив рядом с Якутском обеспечили газом, провели туда электричество, заасфальтировали дороги и выложили плиткой тротуары, выяснилось, что туристическим фирмам все это не нужно. В отраслевых компаниях посчитали, что массовый турист в кластер не пойдет, а значит, участие в масштабном проекте выгоды не принесет. В итоге в отказ пошли даже предприниматели, получившие под создание будущих достопримечательностей льготные кредиты.

Можно было пойти разными путями - один привычный, через 44-ФЗ, но долгий. Другой - мало использовавшийся в России, но быстрый: "приобретение будущей вещи"

Несколько разрозненных объектов, построенных на этой территории, кластером никак не назовешь. Чтобы добро не пропадало, местные власти приняли решение построить в благоустроенном лесу крупный круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда". В отличие от "Северной мозаики", идею которой вынашивали не специалисты отрасли, а чиновники от туризма, проект детского центра проработан мастерами своего дела. Строительство идет полным ходом. По словам главы республики Айсена Николаева, уже в следующем году комплекс будет сдан. А в будущем на базе "Полярной звезды" планируется создание дальневосточного оператора детского отдыха.

Дорогой участок

Со странным поворотом судьбы столкнулся руководитель турфирмы Виктор Русинович, облагородивший участок в отдаленной местности на севере Сахалина.

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- Я пришел на территорию со своими деньгами. Получил землю - свободную, на нее никто не претендовал. Построил всю инфраструктуру, выкопал пруд, возвожу часовню в честь Матронушки, - рассказал он "РГ". - Местность в 30 километрах от Ноглик, там вообще не было никаких коммуникаций. Это вам не в городе пару метров сетей протянуть… А сейчас кадастровая стоимость земли, на которой я работаю, которую полностью облагородил и обеспечил инфраструктурой, увеличилась. И мои платежи, соответственно, увеличились. В 8,5 раза. Вдумайтесь - не на 30 процентов, в 8,5 раза!

Удивленному предпринимателю ответили не менее удивленные чиновники.

- А что вы возмущаетесь? - сказали мне. - На этой земле сейчас проложены все коммуникации. Есть свет, вода, канализация. Совсем другой участок стал. Поэтому и подорожал. Что непонятного? - вспоминает Русинович.

Бизнесмену удалось выпутаться из ситуации благодаря помощи сахалинского уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Коваленко.

На "Лазурном берегу"

В ноябре Арбитражный суд Амурской области начнет рассматривать необычное дело. Будут судиться специализированный застройщик "СЗ Лазурный берег" и его подрядчик - компания строительных материалов "Чжэнь Син". В 2019 году стороны заключили контракт, по которому подрядчик должен был построить к апрелю 2021 года 15-этажный дом на берегу реки Зея в Благовещенске.

- Однако в указанный срок работы окончены не были, объект заказчику не сдан, но и освободить земельный участок компания отказалась, продолжая на нем самовольное строительство, не имея права распоряжаться, владеть и пользоваться чужим имуществом, - сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области.

А так можно было, да? Как утверждает собственник участка, у него нет даже возможности войти на свою же территорию, поскольку компания огородила забором строительную площадку, ворота закрыты на засов.

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