На Сахалине и Курилах восстановили электроснабжение после непогоды

После снежного циклона в Сахалинской области восстановлено электроснабжение практически во всех населенных пунктах, социальные объекты работают в штатном режиме, открыто движение на дорогах. В ближайшие часы возобновится подача электроэнергии в село Катангли, где проживают 52 человека Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента информационной политики правительства региона.

Напомним, Сахалин и Курилы оказались во власти циклона в ночь на 10 ноября. Он принес обильные осадки и ветер до 27 метров в секунду. Сейчас атмосферный вихрь постепенно покидает регион.

Перебои с подачей электроэнергии наблюдались в Южно-Сахалинске, Ногликском и Курильском районах. Но благодаря резервным источникам питания все объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме.

Утром начались восстановительные работы в Курильске, где сильный ветер повредил кровлю нескольких зданий и школы. В Поронайске произошло подтопление нескольких домов.

- В Смирныховском районе из-за обледенения были закрыты участки дороги между селами Победино и Первомайск, а также Оноры и Кировское. Движение на них полностью восстановлено, - сообщила руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области Анна Михеева.

Пропавшего во время циклона в Корсаковском районе мужчину нашли спасатели. Сейчас медики оказывают ему помощь.