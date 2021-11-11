В Благовещенске задержали мужчину, обстрелявшего автобус

Полицейские задержали 20-летнего благовещенца, который обстрелял пассажирский автобус. У него изъяли газобаллонный пистолет - предполагаемое орудие преступления, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Происшествие случилось 29 октября. В соцсетях одна из пассажирок рассказала, что во время поездки услышала хлопок, и в тот же момент разбилось стекло. Полиция отреагировала на сообщение и начала поиски злоумышленника. Опросив свидетелей, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый сотрудник строительной фирмы. Полицейским он пояснил, что был пьян и стрелял без определенной цели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.