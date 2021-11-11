В Благовещенске задержали мужчину, обстрелявшего автобус

Новости

МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают 11:46
МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу 11:41
МИД РФ рассказал о стремлении Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" 11:27
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ 11:21
От COVID умер автор "Заколдованной" с Джоди Фостер Майкл Лафлин 11:20
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским 11:02
Скорость получения госуслуг к 2024 году вырастет в 10 раз 10:56
Стоимость акций "Аэрофлота" упала из-за возможных санкций ЕС 10:56
Двух фигурантов дела о гибели людей в отеле "Карамель" осудили на два года 10:54
Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:43
Лучшие российские самбисты поборются за медали чемпионата мира 10:42
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве 10:31
Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд 10:08
Социологи обеспокоены количеством одиноких людей в Норвегии 09:49
У жителя Хабаровского края изъяли 220 килограммов конопли 09:47
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае 09:46
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 09:38
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины 09:34
В Госдуме в начале недели ожидают запрос о лишении Рашкина неприкосновенности 09:29
Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в тяжелом состоянии 09:26
Минстрой протестирует электронную очередь на жилье 09:25
В Подмосковье с чужой банковской карты мошенник украл 100 тысяч рублей 09:25
ФАС ответила на сообщения о росте цен на интернет и платное ТВ 09:21
Мокрый снег с дождем ожидается в Москве 11 ноября 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

В Благовещенске задержали мужчину, обстрелявшего автобус

Текст: Сергей Набивачев

Полицейские задержали 20-летнего благовещенца, который обстрелял пассажирский автобус. У него изъяли газобаллонный пистолет - предполагаемое орудие преступления, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

В Комсомольске задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города

Происшествие случилось 29 октября. В соцсетях одна из пассажирок рассказала, что во время поездки услышала хлопок, и в тот же момент разбилось стекло. Полиция отреагировала на сообщение и начала поиски злоумышленника. Опросив свидетелей, стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый сотрудник строительной фирмы. Полицейским он пояснил, что был пьян и стрелял без определенной цели.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины
Электрический купол для защиты от дронов разработали в России
Минстрой протестирует электронную очередь на жилье
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей