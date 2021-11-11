В ЕАО непривитых пенсионеров отправили на самоизоляцию

Новости

В США суд приговорил россиянина к 10 годам тюрьмы за мошенничество 07:37
Додон назвал два способа погашения долга Молдавии за газ 07:20
Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом из-за роста цен 07:18
Илон Маск продал акции Tesla на сумму более 1,1 миллиарда долларов 06:42
На юге России похолодает до -3 градусов 06:15
В Ростове пройдет XVI международный конкурс "Мир джаза" 06:07
Стоматолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов 05:54
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС 05:25
В Магадане водитель высадил ребенка из маршрутки на мороз 05:16
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство 04:22
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19 03:53
Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте 03:33
В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Потребительские цены в США выросли до рекордных за 30 лет значений 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 07:00
Рубрика: Власть

В ЕАО непривитых пенсионеров отправили на самоизоляцию

Текст: Сергей Набивачев

В Еврейской автономии не прошедших вакцинацию жителей в возрасте от 60 лет перевели на самоизоляцию. А кафе и рестораны теперь закрываются не позже 23.00. На эти меры властям пришлось пойти из-за высокой заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает официальный портал правительства ЕАО.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Перми робот будет проверять QR-коды у посетителей аэропорта

- Мониторинги показывают, что граждане не готовы соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и правила личной гигиены. Но это требования, выполнение которых необходимо во время пандемии. За их игнорирование предусмотрена административная ответственность, - заявил руководитель областного управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

Напомним,10 ноября в ЕАО начала работать система QR-кодов для посетителей торговых центров и заведений общепита.

- В Еврейской автономии сложилась неблагополучная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневно выявляются десятки новых случаев, есть летальные исходы. Хочу заметить, что сейчас не прекращается функционирование отдельных видов экономической деятельности, как это было в прошлом году, - сказала зампред правительства области Галина Соколова.

По ее словам, введенные меры ослабят или вовсе отменят, если прививки от коронавируса сделают 80 процентов взрослого населения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах