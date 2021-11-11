В ЕАО непривитых пенсионеров отправили на самоизоляцию

В Еврейской автономии не прошедших вакцинацию жителей в возрасте от 60 лет перевели на самоизоляцию. А кафе и рестораны теперь закрываются не позже 23.00. На эти меры властям пришлось пойти из-за высокой заболеваемости коронавирусом в регионе, сообщает официальный портал правительства ЕАО.

- Мониторинги показывают, что граждане не готовы соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и правила личной гигиены. Но это требования, выполнение которых необходимо во время пандемии. За их игнорирование предусмотрена административная ответственность, - заявил руководитель областного управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

Напомним,10 ноября в ЕАО начала работать система QR-кодов для посетителей торговых центров и заведений общепита.

- В Еврейской автономии сложилась неблагополучная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневно выявляются десятки новых случаев, есть летальные исходы. Хочу заметить, что сейчас не прекращается функционирование отдельных видов экономической деятельности, как это было в прошлом году, - сказала зампред правительства области Галина Соколова.

По ее словам, введенные меры ослабят или вовсе отменят, если прививки от коронавируса сделают 80 процентов взрослого населения.