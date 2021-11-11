Долгие годы транзитный транспорт потоком до 20 тысяч машин в сутки передвигался по городским улицам, разбивая дороги. Ликвидация трещин и ям влетала в копеечку.

Теперь все поедут по-новому. В Кузбассе завершилось строительство автодороги в обход города Мариинска, начатое еще в 2015 году. Новую трассу с двумя транспортными развязками и железобетонным мостом через реку Кию проложили благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Путь для автомобилистов сократился на 10 километров и почти на 40 минут при увеличении скорости с 60 до 90 километров в час.

Особое внимание уделили безопасности движения. Установили табло переменной информации, метеостанцию с видеокамерой и датчиком учета интенсивности движения.

Современное оборудование входит в автоматизированную систему, которая в режиме реального времени отправляет данные о погоде и состоянии дорожного покрытия в диспетчерскую службу Сибуправтодора.

Сейчас в регионе планируют строительство объезда города Кемерова, через который тоже проходит федеральная трасса.

А в Амурской области до конца года введут в эксплуатацию 7-километровый участок трассы А-360 "Лена". Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" в регионе - огромные деньги и широкий фронт работ.

На ремонт транспортной сети в Амурской области предусмотрено чуть более миллиарда рублей. В нормативное состояние планируется привести 86 километров дорог. Это почти в двадцать раз больше, чем в прошлом году.

Справка "РГ"

Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети" входит в нацпроект "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Его цель - разгрузить городские улицы, улучшить экологию, связать города России.

В 2021 году протяженность построенных и реконструированных федеральных автодорог составит 98,5 километра. Общая длина проложенных и обновленных трасс - 146,4 километра. На реализацию проекта планируется направить более 270 миллиардов рублей, в том числе 70 миллиардов из внебюджетных источников.

Напомним, что в этом году утвержден обновленный паспорт национального проекта "Безопасные качественные дороги". Документ приведен в соответствие с Указом президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В обновленную структуру вошли два новых федеральных проекта, один из которых - "Развитие федеральной магистральной сети".