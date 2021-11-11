В Приморье создадут штабы по доставке грузов северного завоза

Новости

В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса 04:22
В Подмосковье улучшилась ситуация с койками для больных COVID-19 03:53
Врач назвал способ борьбы с коронавирусом в общественном транспорте 03:33
В Гидрометцентре предупредили о скором приближении зимы 02:46
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори 02:10
Байден сообщил о слишком высоких ценах на потребительские товары в США 01:40
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 10.11.2021
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 10.11.2021
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 10.11.2021
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 04:23
Рубрика: Власть

В Приморье создадут штабы по доставке грузов северного завоза

Текст: Ольга Журман

На этой неделе из Приморья в Магадан, на Сахалин, Камчатку и Чукотку планируется отправить несколько тысяч контейнеров. Это решение стало результатом совещания со стивидорами, которое провел глава региона Олег Кожемяко, сообщается на сайте правительства региона.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке

Губернатор выступил с идеей создания в приморских портах штабов по координации доставки грузов в северные регионы страны.

"Навигационный сезон заканчивается в ноябре, и чтобы не сорвать северный завоз, мы должны определить приоритеты по отправке грузов, обеспечив северян предметами первой необходимости и топливом", - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как передает слова губернатора РИА Новости, мониторинг сформированной логистической цепочки будет еженедельно проводиться при участии властей северных регионов, руководителей портов, владельцев грузов, в том числе шипинговых компаний.

Ранее сообщалось о том, что в портах Приморья застряли тысячи контейнеров с товарами для северян из-за увеличения транзита из Китая. Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, которая занимается обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин потребовал навести порядок с поставками товаров на Дальнем Востоке
В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора
Из-за коронавируса произошли сбои в плановой вакцинации от кори
Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах