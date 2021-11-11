В Приморье создадут штабы по доставке грузов северного завоза

На этой неделе из Приморья в Магадан, на Сахалин, Камчатку и Чукотку планируется отправить несколько тысяч контейнеров. Это решение стало результатом совещания со стивидорами, которое провел глава региона Олег Кожемяко, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор выступил с идеей создания в приморских портах штабов по координации доставки грузов в северные регионы страны.

"Навигационный сезон заканчивается в ноябре, и чтобы не сорвать северный завоз, мы должны определить приоритеты по отправке грузов, обеспечив северян предметами первой необходимости и топливом", - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как передает слова губернатора РИА Новости, мониторинг сформированной логистической цепочки будет еженедельно проводиться при участии властей северных регионов, руководителей портов, владельцев грузов, в том числе шипинговых компаний.

Ранее сообщалось о том, что в портах Приморья застряли тысячи контейнеров с товарами для северян из-за увеличения транзита из Китая. Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, которая занимается обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости.