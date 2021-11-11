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11.11.2021 08:50
Рубрика: Власть

В супермаркеты Хабаровска запретят вход без QR-кода

Текст: Александр Филимоненко

Власти Хабаровского края решили ввести дополнительные антиковидные ограничения для посетителей продуктовых супермаркетов, расположенных в крупных торговых центрах, сообщила пресс-служба губернатора региона.

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"С 20 ноября QR-коды вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справка (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании потребуются при посещении любого торгового или торгово-развлекательного центра площадью более тысячи квадратных метров, требование также распространяется на магазины и крытые рынки с такой же торговой площадью", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в крае ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов, в том числе строительные гипермаркеты.

По словам зампреда краевого правительства Евгения Никонова, невозможно разделить потоки посетителей, которые приходят в торговый центр только за продуктами, и остальных покупателей.

Кроме того, с 20 ноября на дистанционный режим работы отправят не менее 70 процентов сотрудников банковские, финансовые и страховые организации, где вакцинировано менее 80 процентов персонала.

С 1 декабря QR-коды будут требовать на входе в здания органов исполнительной власти. Тогда же планируется ввести эту ограничительную меру и в зданиях железнодорожных вокзалов и аэропортов в Хабаровском крае.

Напомним, с 1 ноября в регионе действует система QR-кодов. Их сейчас нужно предъявлять при посещении учреждений культуры и спортивных мероприятий, торговых центров, общепита, парикмахерских и косметических салонов, бань, фитнес-центров, бассейнов, гостиниц.

Пока принятые антиковидные меры к положительной динамике не привели, отметили на краевом оперштабе.

- За минувшую неделю темпы вакцинации в целом по краю увеличились, но чтобы преодолеть пик заболеваемости, в день от опасного вируса нужно прививать до шести тысяч человек. Сейчас эта цифра - около четырех тысяч, - уточнил Евгений Никонов.

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