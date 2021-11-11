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11.11.2021 21:50
Рубрика: Происшествия

В Саратове по хищению полмиллиарда рублей оправдали часть подсудимых

Текст: Андрей Куликов

В Саратове вынесено решение по делу о хищении полмиллиарда рублей у дольщиков.

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил застройщиков Галину Чернову, Алексея Абасова и трех их подельников к реальному лишению свободы.

Как сообщает пресс-служба суда, признано доказанным обвинение в незаконном получении кредита у АО "Россельхозбанк" по поддельным документам, а также еще два эпизода мошенничества.

Между тем, всего на скамье подсудимых находилось 12 человек, которых помимо хищения средств дольщиков, более чем на 544 миллиона рублей, обвиняли еще и в организации и участии в преступном сообществе.

Однако, это обвинение в суде доказать не удалось.

- Работники организаций, подконтрольных Абасову, не осознавали, что являются частью преступного сообщества, у них не было общих целей функционирования такого сообщества, - информирует пресс-служба суда.

Суд решил, что легализация похищенных средств также не подтверждена материалами уголовного дела.

В итоге семерых подсудимых судья оправдал полностью, а оставшиеся пятеро получили сроки только за мошенничество и покушение на мошенничество. Галину Чернову приговорили к десяти годам лишения свободы, Алексея Абасова - к 9 годам, а трех подельников - на сроки от двух до трех лет.

Алексей Абасов вместе с четырьмя другими саратовскими застройщиками был задержан еще летом 2017 года. Ранее областное министерство строительства и ЖКХ сообщало, что в 12 домах, за строительство которых взялся Абасов, обманутыми дольщиками было признано более 800 человек.

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