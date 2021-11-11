В Татарстане ввели QR-коды в общественном транспорте

В Татарстане, как и планировали, ввели QR-коды в общественном транспорте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Новая пропускная система распространяется на городские, пригородные, межмуниципальные перевозки.

Чтобы воспользоваться транспортом потребуется предъявить QR-код, полученный на портале Госулуг, либо QR-код о наличии медотвода.

Рустам Минниханов подчеркнул, что можно использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Ее выдают в МФЦ по обращению жителей республики.

Он также уточнил, что перевозчики, если потребуется, получат субсидии на покупку технических средств для проверки QR-кодов.

Кроме того, власти Татарстана задумались о внедрении аналогичной системы на поездах и самолетах, осуществляющих межрегиональные перевозки. Соответствующее обращение будет направлено в адрес РЖД и Росавиации.