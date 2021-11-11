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11.11.2021 12:00
Рубрика: Власть

Прокурор Новосибирска выехал к героине "Российской газеты"

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Лидия Дементьева уже не верила, что ей кто-то может помочь: "Буду лазить на чердак, пока силы есть". Фото: Нина Рузанова/РГ Лидия Дементьева уже не верила, что ей кто-то может помочь: "Буду лазить на чердак, пока силы есть". Фото: Нина Рузанова/РГ
Лидия Дементьева уже не верила, что ей кто-то может помочь: "Буду лазить на чердак, пока силы есть". Фото: Нина Рузанова/РГ

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по публикации в "Российской газете" - к нашим героям домой приехал прокурор города Роман Сивак, а также прокурор Октябрьского района Алексей Павлов. 90-летняя Лидия Дементьева рассказала "РГ", что вынуждена забираться на чердак, чтобы менять ведра под протекающей крышей. "Люк открываю головой", - поделилась пожилая женщина.

В Североонежске людей из аварийного дома переселили в непригодные квартиры

Она и ее супруг, 89-летний Александр Дементьев, живут в муниципальной квартире. Крыша дома прохудилась, и периодически жилье стариков заливает. Ремонт кровли в доме по улице Автогенная, 156/1 запланирован на 2029-2031 год - к столетию жильцов.

В обслуживающей организации утверждают, что жильцы выбрали непосредственное управление домом, и в их тариф не входит ремонт крыши. В мэрии же 90-летней женщине заявили, что она должна собрать пакет документов от разных организаций, и тогда, возможно, ремонт кровли проведут раньше - если разрешат различные комиссии.

Однако, как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, после визита представителей надзорного органа ситуация резко поменялась. Управляющая компания запланировала ремонт крыши на 12 ноября нынешнего года. Кроме того, сотрудники восстановят электроснабжение в одной из комнат, где залило электропроводку.

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