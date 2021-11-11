В Омске число ресторанов с начала пандемии снизилось на треть

Пабы и пивные бары становятся главным сегментом омского рынка общественного питания. Их уже на порядок больше, чем ресторанов. Количество баров в два раза превышает число кафе и столовых вместе взятых. Причина - пандемия, которая заставляет предпринимателей адаптировать бизнес к условиям жестких ограничений.

Несмотря на кризис, новые рестораны в городе появляются. Тем не менее с начала пандемии их общее число сократилось на треть. Фото: Татьяна Кравченко

Руководство одного из омских ресторанов, проработавшего более семи лет, сообщило в своем паблике: "Мы прощаемся с вами, но напоминаем: там, где закрываются одни двери, непременно распахиваются другие". Расположенное в центре города заведение выставляли на продажу за три миллиона рублей еще год назад. Желающих не нашлось. В январе ресторан опять заработал, но новой волны пандемии ему пережить не удалось.

На одном из популярных сайтов сегодня размещено два десятка объявлений о продаже готового бизнеса в сфере общепита. За полтора миллиона рублей владельцы готовы уступить суши-бар, за два миллиона - лаунж-бар в старинном здании. За 1,65 миллиона - кафе-кондитерскую с клиентской базой, за 7,9 миллиона рублей - банкетный зал в районе Западного кладбища. "Поминальные обеды приносят заведению стабильный доход", - утверждают продавцы.

В октябре этого года на продажу выставили двухуровневый ресторан на проспекте Маркса. Владелец просит за него 25 миллионов рублей, и это самый крупный запрос в данной категории готового бизнеса.

Несмотря на кризис, новые рестораны в городе появляются. Но с начала пандемии их общее число сократилось на треть. Режим ограничений заставил предпринимателей выкручиваться. Самые мобильные и креативные сумели организовать доставку блюд и сохранить клиентов. Остальным пришлось свернуть деятельность. По данным регионального минтруда, более восьми тысяч работников общепита и торговли были уволены. На начало 2021 года половина нашла новую работу. Остальные все еще находятся в поиске либо заняты в теневом секторе.

Самым динамично развивающимся в сфере общепита стал сегмент пивных заведений. Например, уже пять новых появилось в районе железнодорожного вокзала. Сегодня в Омске насчитывается более 1600 баров, пабов, специализированных магазинов, реализующих пенные напитки.

В итоге в целом сфера общепита начала восстанавливаться. По данным Омскстата, в августе 2021-го оборот омских ресторанов, кафе и баров составил 1,47 миллиарда рублей, что на 25,8 процента больше, чем годом ранее. За восемь месяцев нынешнего года омичи потратили за столиками 10,8 миллиарда рублей, и это на 14,5 процента выше показателя аналогичного периода 2020-го.

Между тем

По данным "Авито", средняя цена готового бизнеса в целом по стране составляет 500 тысяч рублей, в Омске - 300 тысяч. В третьем квартале этого года в России наблюдался повышенный спрос на предприятия сферы развлечений. Покупкой такого бизнеса интересовалось на 63 процента больше пользователей, чем в период с апреля по июнь, а сами объекты подорожали на 20 процентов. В Омске особое внимание уделяют общепиту - интерес к нему за квартал вырос на 21 процент. Средняя стоимость такого бизнеса составляет 390 тысяч рублей, тогда как в соседнем Новосибирске - 1,1 миллиона рублей.