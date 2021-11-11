Зачем в Барнауле вырубили участок реликтового соснового бора

В Барнауле разразился новый скандал, связанный с масштабными вырубками в городских лесах. На сей раз пострадало пятнадцать гектаров реликтового соснового бора в поселке Кирова, которые отдала под топор администрация Барнаула, заключившая муниципальный контракт с краевым автономным учреждением "Алтайлес".

По контракту подрядчик за 5,4 миллиона рублей должен выполнить работы по охране, защите и воспроизводству лесов в краевом центре. Когда барнаульцы стали жаловаться на устроенную возле их домов лесосеку, представители "Алтайлеса" сначала утверждали, что идет заготовка пиломатериала, потом появилось другое объяснение - санитарная рубка. Мол, на деревьях был обнаружен смоляной рак (серянка).

Местные жители обратили внимание на то, что серянка странным образом поразила 500 кубометров крепкой здоровой сосны и обошла стороной сухие деревья. Полтысячи "кубов" - это около восьми вагонов. Кубометр такого кругляка стоит как минимум семь-восемь тысяч рублей. А если сделать из него брус или доску, то можно и по двадцать тысяч продать.

Горожане не сразу заметили массовую потраву в любимом месте отдыха. "Санитары леса", похоже, учли опыт предыдущего скандала - тогда деревья валили на глазах у возмущенных барнаульцев, объясняя это необходимостью расчистки места под застройку домами для многодетных семей ("РГ" писала об этом в прошлом году - "Лазейка в сосновом бору", N114 от 28.05.2020). Нынешние делянки скрыли от посторонних глаз - со стороны проезжих дорог их не видно. Но кто-то из барнаульцев во время прогулки наткнулся на них. После чего подрядчик быстро вывез поваленную древесину. Однако сохранились видео- и фотосъемки, свежие пеньки, свидетельства очевидцев.

Все это пригодится природоохранной прокуратуре, сотрудники которой совместно со специалистами регионального министерства природных ресурсов и экологии, выехав на место, установили факт массовых вырубок и сейчас оценивают их обоснованность. Для проведения рубок требуются материалы лесоустройства и акт патологического обследования на наличие болезней и вредителей - этот документ утверждает Рослесхоз и размещает в открытом доступе для ознакомления и замечаний.

Корреспондент "РГ" сделал запрос в пресс-службу администрации Барнаула с целью выяснить, где можно ознакомиться с материалами лесоустройства и актом лесопатологического обследования, на основании которых "Алтайлес" приступил к вырубкам. А также следует ли связывать выборочную вырубку в поселке Кирова с разрешением на продажу спелой и перестойной древесины населению, которое мэрия дала КАУ "Алтайлес" для покрытия недостающих расходов на охрану лесов от пожаров. Если да, то каком основании? Если нет, то что это было?

Дело в том, что 20 октября состоялось заседание кабинета министров Алтайского края, на котором были рассмотрены вопросы охраны и воспроизводства лесов. О ситуации в отрасли губернатору и членам регионального правительства доложил начальник профильного управления Андрей Стрелковский.

По его словам, для обеспечения охранных и противопожарных мероприятий в крае не хватает порядка пятисот миллионов рублей. КАУ "Алтайлес" может покрыть дефицит средств за счет заготовки спелой и перестойной древесины на неарендованных лесных участках, однако законодательством это не предусмотрено. И региональному правительству предложили выйти с инициативой внесения соответствующих изменений в Лесной кодекс РФ, что позволит увеличить финансирование работ по охране лесов.

Ответ из пресс-службы мэрии был получен на обычном листе бумаги (не на фирменном бланке) и без чьей-либо подписи. Приводим его целиком:

"Между комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи и КАУ "Алтайлес" заключен муниципальный контракт на охрану, защиту, воспроизводство городских лесов.

Работы по выборочной рубке перестойных и суховершинных деревьев в 8-м квартале в выделе 19 городских лесов выполнены в рамках исполнения лесохозяйственного регламента городских лесов, проекта организации и ведения лесного хозяйства, материалов лесоустройства, разработанных специализированными организациями.

Выборочная рубка деревьев направлена в том числе на обеспечение естественного лесовосстановления и на естественное произрастание зеленых насаждений (молодой подрост сосны). Также специалистами КАУ "Алтайлес" было обнаружено наличие рака-серянки (паразит). Акт лесопатологического обследования, составленный подрядчиком при подготовке к проведению работ, не был опубликован в публичном доступе.

Задача заключенного контракта состоит именно в выполнении природоохранных мероприятий - в охране, защите, воспроизводстве городских лесов, предусматривающих лесовосстановительные мероприятия, в предупредительных мероприятиях, мероприятиях по ограничению распространения пожаров, а не в покрытии недостающих расходов КАУ "Алтайлес" за счет средств, поступающих от продажи древесины".

Эксперт Общероссийского народного фронта - эколог Алексей Грибков подтвердил наличие утвержденных материалов лесоустроительных работ, проведенных в этих массивах семь лет.

- Но это не означает, что там могут проводиться некие санитарные рубки - никакого акта в данном случае не было, - подчеркнул Алексей Грибков.

По мнению экспертов, причина все же в нехватке средств на тушение пожаров, о которой говорил Андрей Стрелковский. За противопожарную безопасность барнаульских лесов отвечает как раз КАУ "Алтайлес", подведомственное региональному минприроды. На эти цели учреждение получает из средств муниципального бюджета по госконтракту всего шесть миллионов рублей в год. Таких денег на содержание техники, приобретение ГСМ и выплату зарплаты, естественно, не хватает. Чтобы полноценно выполнять госконтракт, "Алтайлесу" нужно где-то добывать недостающие средства. Таким источником может стать продажа древесины, заготовленной в городских лесах.

Кстати

Надо отметить, что минувшим летом городские леса не горели, хотя для этого были все предпосылки - например, жара без осадков и множество желающих пожарить шашлыки на природе.