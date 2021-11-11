В Коми осудили мужчину, уснувшего в гробу

В Коми к 10 месяцам лишения свободы условно приговорили жителя Ухты, который два месяца назад проник в ритуальный салон и уснул в гробу.

Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина разбил витрину и похозяйчал в салоне: помимо специфической продукции, он нашел девять рулонов туалетной бумаги, варенье, кофе и чай. Все это забрал с собой, спрятал под одеждой, лег в один из открытых гробов у уснул, предварительно накрыв себя крышкой.

Разбудили ухтинца сотрудники полиции утром следующего днях. Их вызвали встревоженные сотрудники салона, обнаружившие разбитую витрину.

На судебном заседании молодой человек сообщил, что выпил лишнего и в салон забрался исключительно, чтобы согреться. Так как теплее ему не становилось, то он решил погреться в закрытом гробу.

Судили молодого человека за умышленное уничтожение чужого имущества. Разбитое стекло в салоне оценили в 23 тысячи рублей. Юноша раскаялся в содеянном, и пока шли следственные действия, он начал возмещать ущерб владельцу салона и активно стал искать работу.