На Кубани рассказали, кто подлежит обязательной вакцинации

В Краснодарском крае уточнили перечень тех, для кого, помимо жителей от 60 лет и старше, по эпидемическим показаниям с сегодняшнего дня введена обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, в четверг главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина своим постановлением "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемиологическим показаниям" обязала вакцинироваться жителей от 60 лет и старше.

В документе, который глава краевого управления Роспотребнадзора подписала 11 ноября, отмечается, что в течение последних двух недель количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 увеличилось с 4,8 до 5,3 на 100 тысяч населения. А за последние две недели прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 16,7 процента.

В соответствии с постановлением, обязательной вакцинации подлежат жители в возрасте 60 лет и старше; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями (в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением). Исключения составляют граждане с медицинскими противопоказаниями от прививки против коронавируса.

При этом подчеркивается, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели в соответствии с новыми изменениями должны организовать получение первого компонента вакцины не менее 80 процентов сотрудников до 13 декабря 2021 года, второго - до 13 января 2022 года.

Кроме того, ранее главный санитарный врач региона определила сферы с обязательной вакцинацией. К ним относятся работники бытового обслуживания, образования, здравоохранения, общественного питания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, туристической индустрии, транспортных организаций, государственные гражданские и муниципальные служащие, а также студенты колледжей, техникумов и вузов старше 18 лет.