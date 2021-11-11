"РГ" разберется с "долгами" по коммуналке у ростовской пенсионерки

В неотапливаемом помещении мать и сын могли бы в прямом смысле слова умереть от холода. Спасло только то, что продавщицы из магазина, что расположен напротив ее дома, разрешали бедолаге приходить и кипятить у них воду в чайнике. Этой водой и грелись, и мылись.
Кстати, жили и спали мама и сын исключительно в зимней одежде. Так и дотянули до тепла. Причем каждый день она обивала пороги всех городских инстанций, писала письма и жалобы - но без толку. Свет, газ и холодную воду ей вернули только летом.
Несколько месяцев Тамара Владимировна выживала в самых настоящих пещерных условиях без воды, отопления и электричества. На все обращения чиновники слали отписки, а осенью вообще заявили, что "в связи с окончанием финансового периода" ремонт... переносится на следующий год.
После публикации в "РГ" пришли какие-то рабочие и "залатали" потолок неотесанными досками. Но от холодов это не спасло бы. Мы написали еще раз, пристыдив руководство города, и только после этого власти сделали все как надо - начали делать ремонт, предварительно переселив старушку с сыном в новую трехкомнатную в квартиру из маневренного фонда.
Прошел еще год. Тамару Владимировну вернули домой. Строители действительно заделали крышу, переклеили обои, поставили металлопластиковые окна и обновили сантехнику. "Теперь у нас есть горячая и холодная вода, тепло, электричество - все, что нужно для жизни. Спасибо огромное "Российской газете"! Без вас мы бы с сыном просто не выжили", - говорит женщина.
Правда, пока Тамара Владимировна жила в квартире маневренного фонда, коммунальные службы "накручивали" ей долги по старой квартире. Набежала приличная сумма. Она написала заявление, приложила справки о пожаре и что все это время официально жила в другой муниципальной квартире. И "долги" так никто пока и не списал. Но мы и с этим разберемся.