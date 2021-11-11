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11.11.2021 00:00
Рубрика: Общество

"РГ" разберется с "долгами" по коммуналке у ростовской пенсионерки

Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Семидесятилетнюю ростовчанку Тамару Хеладзе в редакцию южного филиала "РГ" в 2018 году привела наша подписчица. Оказалось, что бабушка вместе со своим сыном-инвалидом пережила страшный пожар. На новогодних каникулах в их деревянном двухэтажном доме загорелась квартира - у соседей прямо под ними, на первом этаже. Чтобы залить огонь сверху, спасатели сделали сквозную дыру в квартире Хеладзе. А перед этим отключили дом от воды, газа и электричества. А после пожара все так и оставили. Квартира принадлежит администрации Ростова-на-Дону, то есть по закону муниципалитет был обязан поддерживать ее в пригодном для жизни состоянии. Но чиновники почему-то решили оставить все как есть.
Статья "Ледяной приговор" о беде, в которую попали мать и сын Хеладзе, была опубликована в "Российской газете" - Неделе 25 октября 2018 года.

В неотапливаемом помещении мать и сын могли бы в прямом смысле слова умереть от холода. Спасло только то, что продавщицы из магазина, что расположен напротив ее дома, разрешали бедолаге приходить и кипятить у них воду в чайнике. Этой водой и грелись, и мылись.

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Кстати, жили и спали мама и сын исключительно в зимней одежде. Так и дотянули до тепла. Причем каждый день она обивала пороги всех городских инстанций, писала письма и жалобы - но без толку. Свет, газ и холодную воду ей вернули только летом.

Несколько месяцев Тамара Владимировна выживала в самых настоящих пещерных условиях без воды, отопления и электричества. На все обращения чиновники слали отписки, а осенью вообще заявили, что "в связи с окончанием финансового периода" ремонт... переносится на следующий год.

После публикации в "РГ" пришли какие-то рабочие и "залатали" потолок неотесанными досками. Но от холодов это не спасло бы. Мы написали еще раз, пристыдив руководство города, и только после этого власти сделали все как надо - начали делать ремонт, предварительно переселив старушку с сыном в новую трехкомнатную в квартиру из маневренного фонда.

Спасибо огромное "Российской газете"! Без вас мы бы с сыном просто не выжили, говорит женщина

Прошел еще год. Тамару Владимировну вернули домой. Строители действительно заделали крышу, переклеили обои, поставили металлопластиковые окна и обновили сантехнику. "Теперь у нас есть горячая и холодная вода, тепло, электричество - все, что нужно для жизни. Спасибо огромное "Российской газете"! Без вас мы бы с сыном просто не выжили", - говорит женщина.

Правда, пока Тамара Владимировна жила в квартире маневренного фонда, коммунальные службы "накручивали" ей долги по старой квартире. Набежала приличная сумма. Она написала заявление, приложила справки о пожаре и что все это время официально жила в другой муниципальной квартире. И "долги" так никто пока и не списал. Но мы и с этим разберемся.

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