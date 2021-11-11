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11.11.2021 13:56
Рубрика: Общество

Севастополь закупит концентраторы кислорода для трех больниц

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Концентраторы кислорода общей производительностью около 3000 литров в сутки закупят для больниц Севастополя. Об этом сегодня журналистам рассказал вице-губернатор города Александр Кулагин.

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- Заключаются контракты на поставку трех промышленных концентраторов мощностью до 1000 литров в минуту. Их установят в инфекционной, первой и девятой больницах, - сказал Кулагин.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Севастополь среди пяти регионов с самой сложной ситуацией с кислородом. По словам Кулагина, это связано с длительной доставкой кислорода в Севастополь, а также с тем, что из-за общего дефицита в стране нет возможности формировать запасы.

Вице-губернатор сообщил, что на Крымском полуострове нет производителей жидкого кислорода - его закупают в Ростовской области и Краснодарском крае. Доставка до Севастополя занимает минимум восемь часов.

- Сбоев нет, поставки идут регулярно, - заверил Кулагин. - Но горизонт планирования, к сожалению, очень короткий. Минпромторг РФ обеспечивает распределение на ближайшие двое-трое суток. Для нас это напряженная ситуация из-за сложной логистики, достаточно длинного плеча доставки. Однако весь процесс контролируется, пациенты обеспечены кислородной поддержкой.

По словам чиновника, весь кислород, который поставляется в больницы, сразу подается пациентам - такова ситуация во всех регионах страны.

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Сейчас больницы Севастополя расходуют около семи-восьми тонн жидкого кислорода в сутки. Около тонны кислорода в сутки поставляют военные. С конца октября Черноморский флот начал поставки жидкого кислорода с военных аэродромов в Крыму в больницы полуострова.

По словам Кулагина, в больницах Севастополя используется три способа подачи кислорода пациентам. Первый - это кислородная разводка, которая есть в новых модулях инфекционной больницы и горбольницы №9. Кислород заправляется в газификаторы и по трубам поступает в палаты. Второй вариант - заправка баллонов. В инфекционной больнице города 170 таких баллонов. Третий вариант - палатные концентраторы, которые вырабатывают 10 литров кислорода в минуту. Они используются там, где нет разводки кислорода по палатам - в больнице в Инкермане, в пансионате "Изумруд", в дополнительном отделении горбольницы №1, которое недавно было выделено под ковидный госпиталь. В первой горбольнице также установлен промышленный концентратор на 200 литров в минуту, который обеспечивает ковидный госпиталь в травматологическом отделении.

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