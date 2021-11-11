В семье незрячих астраханцев, героев публикаций "РГ", родилась вторая дочка

Девочка! Рост 51 см, вес 3200 граммов (фото Софии с мамой можно увидеть на с. 1). Все прошло хорошо. Было кесарево сечение. Операцию проводили под эпидуральной анестезией, так что я слышала первый крик нашей дочери", - сообщила нам мама Алена.

На первый взгляд, по оценкам медиков роддома, новорожденная здорова. Но родителей больше всего волнует вопрос - будет ли малышка видеть, ведь у их первенца, дочери Златы, врожденные проблемы с глазами наследственного характера. Однако пока дать точный ответ на этот вопрос нельзя. Осмотр у офтальмолога младенцы проходят минимум через месяц после рождения. Новорожденную назвали Софией. Пока к маме ее приносят на кормление по расписанию. После операции быть круглосуточно с ребенком Алене самой трудно. Да и еще пока молоко не пришло. Не исключено, что вскармливать малышку придется искусственно. "Со Златой они, мне кажется, очень похожи. Такие же крошечные пальчики, вздернутый носик, маленькие ушки. И даже запах тот же самый. Я так рада, что именно девочка у нас родилась, да и что разница в возрасте между детьми небольшая. Да, нам будет трудно поставить их на ноги. Но зато они будут самыми близкими и родными друг у друга", - говорит мама.

Беспокойство именно о зрении появившейся на свет девочки небеспочвенно. Ее отец незрячий, мама - с остаточным зрением. Их старшая дочь Злата также на инвалидности. Для обследования и постановки ей диагноза "РГ" в прошлом году организовала поездку в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова. Там у ребенка выявили множественные врожденные патологии глаз. Было назначено консервативное лечение, прописаны очки.

Повторный визит в столичную клинику и возможная операция были запланированы на октябрь 2021 года. Но по семейным обстоятельствам поездку пришлось отложить. "Теперь с двумя дочками поедем в Москву, как только это станет возможно. Мы очень надеемся и верим, что у нашей Софочки будет все хорошо с глазками. Но проверить все необходимо", - говорят Русаковы.

Пока мама в роддоме, Злата с папой. "Принимаю поздравления! Спасибо! - улыбается Вячеслав. - С нетерпением ждем возвращения нашей мамы домой. Для второй дочки уже кроватку купили. На Авито взяли за 500 рублей - повезло. Пока Алена в больнице, я сам со Златой вожусь: могу и искупать, и переодеть, и поиграть. Только вот кормить мне ее самому сложновато".

История Русаковых тронула сердца многих читателей "РГ". Руку помощи им протянули добрые люди со всей страны

Напомним, с главой семьи читатели "РГ" знакомы с 2015 года. Тогда он скитался по улицам вместе со своим псом-поводырем в ожидании положенной квартиры от государства. Слава - сирота. От рождения он видел, но, вероятно, из-за побоев в родной семье ослеп. Родителей лишили родительских прав, ребенка забрали. Но зрением его никто не занимался, и мальчик ослеп. Как выпускнику детдома, Вячеславу было положено жилье. Но вопрос затянулся. А когда у него появился поводырь, из общежития инвалида цинично выгнали: мол, с собаками там жить нельзя. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не вмешательство нашей газеты. После ряда публикаций сирота праздновал новоселье. Все это время мы поддерживали связь со Славой. Несколько лет назад он женился. Алена переехала в Астрахань из Челябинска, где у нее остался незрячий отец. В публикации "Славкино счастье" в ноябре прошлого года мы рассказали о том, как сложилась жизнь нашего героя. А также о том, какие проблемы волнуют необычную семью. Они не просили денег, не жаловались на судьбу. Единственное, что их волновало - это будет ли их дочь видеть. Но для живущих в темноте родителей проблематичен даже обычный поход в поликлинику.

История Русаковых тронула сердца многих читателей "РГ". Руку помощи им протянули добрые люди со всей страны. Тогда собранных денег хватило не только на поездку в федеральный медицинский центр, но и на приобретение всего необходимого для молодой семьи. Теперь им помощь нужна вновь.

О том, что Русаковы вновь ждут пополнения мы сообщили в День защиты детей ("Русаковы сильные"). А ближе к появлению ребенка на свет встал вопрос о няне для Златы. Пойти в специализированный детский сад она сможет только через год, туда принимают с трех лет. Справиться самой с двумя маленькими детьми любой маме тяжело, а невидящим родителям - особенно. Правда, собранных средств пока хватит лишь на оплату нескольких месяцев услуг помощницы.

Пока Алена в роддоме, мы помогаем семье в поисках хорошей няни. Как оказалось, найти ее сложно в любом регионе. Просто человек с улицы не подходит, нужна порядочная женщина с опытом и рекомендациями.

Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты.

Карта Сбербанка N 2202200369879497. Получатель Алена Евгеньевна Р.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с автором публикации корреспондентом "РГ" Еленой Мелиховой по электронной почте: lemena@list.ru