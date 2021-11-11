В семье незрячих астраханцев, героев публикаций "РГ", родилась вторая дочка

Новости

Вильфанд предупредил о похолодании до -7 градусов в Москве 01:15
Полиция задержала двух жителей Варшавы за перевозку мигрантов-нелегалов 01:02
Орбиту МКС подняли, чтобы уклониться от космического мусора 00:20
ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса 10.11.2021
Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня 10.11.2021
При обстреле боевиков ранен военнослужащий армии Сирии 10.11.2021
На Украине рекордно подорожало сало 10.11.2021
В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин 10.11.2021
ВОЗ назвала ковид причиной будущих вспышек кори 10.11.2021
В Карабахе открыли памятник миротворцу 10.11.2021
Воробьев допустил возможность обязательной вакцинации в Подмосковье 10.11.2021
Российские саперы продолжат разминирование в Лаосе 10.11.2021
Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу 10.11.2021
В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота 10.11.2021
Москвичей ждет ледяной дождь в ночь на четверг 10.11.2021
В Москве мужчина обстрелял сотрудника ФСИН 10.11.2021
РФ не примет участия в виртуальной встрече глав МИД по борьбе с COVID-19 10.11.2021
Карпин заявил, что поставил точку в вопросе приглашения Дзюбы в сборную 10.11.2021
Звезды поттерианы вернутся к своим ролям в юбилейном спецэпизоде 10.11.2021
Джикия сможет сыграть за сборную России против Кипра и Хорватии 10.11.2021
Названы даты выхода "Неудержимых 4" и экранизации Borderlands в России 10.11.2021
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой 10.11.2021
Турчак сообщил, что съезд "Единой России" назначен на 4 декабря 10.11.2021
Кузнецова избрана врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 10.11.2021
Футболистка "ПСЖ" организовала нападение на конкурентку за место в составе 10.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
11.11.2021 00:00
Рубрика: Общество

В семье незрячих астраханцев, героев публикаций "РГ", родилась вторая дочка

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
В семье незрячих астраханцев Русаковых, героев наших публикаций, - праздник. Родилась вторая дочка София. И почти день в день 31 год назад вышел первый номер "Российской газеты".

Девочка! Рост 51 см, вес 3200 граммов (фото Софии с мамой можно увидеть на с. 1). Все прошло хорошо. Было кесарево сечение. Операцию проводили под эпидуральной анестезией, так что я слышала первый крик нашей дочери", - сообщила нам мама Алена.

Фото: Елена Мелихова
В Ростовской области не отдают младенца бабушке после смерти матери в родах

На первый взгляд, по оценкам медиков роддома, новорожденная здорова. Но родителей больше всего волнует вопрос - будет ли малышка видеть, ведь у их первенца, дочери Златы, врожденные проблемы с глазами наследственного характера. Однако пока дать точный ответ на этот вопрос нельзя. Осмотр у офтальмолога младенцы проходят минимум через месяц после рождения. Новорожденную назвали Софией. Пока к маме ее приносят на кормление по расписанию. После операции быть круглосуточно с ребенком Алене самой трудно. Да и еще пока молоко не пришло. Не исключено, что вскармливать малышку придется искусственно. "Со Златой они, мне кажется, очень похожи. Такие же крошечные пальчики, вздернутый носик, маленькие ушки. И даже запах тот же самый. Я так рада, что именно девочка у нас родилась, да и что разница в возрасте между детьми небольшая. Да, нам будет трудно поставить их на ноги. Но зато они будут самыми близкими и родными друг у друга", - говорит мама.

Беспокойство именно о зрении появившейся на свет девочки небеспочвенно. Ее отец незрячий, мама - с остаточным зрением. Их старшая дочь Злата также на инвалидности. Для обследования и постановки ей диагноза "РГ" в прошлом году организовала поездку в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова. Там у ребенка выявили множественные врожденные патологии глаз. Было назначено консервативное лечение, прописаны очки.

Повторный визит в столичную клинику и возможная операция были запланированы на октябрь 2021 года. Но по семейным обстоятельствам поездку пришлось отложить. "Теперь с двумя дочками поедем в Москву, как только это станет возможно. Мы очень надеемся и верим, что у нашей Софочки будет все хорошо с глазками. Но проверить все необходимо", - говорят Русаковы.

Пока мама в роддоме, Злата с папой. "Принимаю поздравления! Спасибо! - улыбается Вячеслав. - С нетерпением ждем возвращения нашей мамы домой. Для второй дочки уже кроватку купили. На Авито взяли за 500 рублей - повезло. Пока Алена в больнице, я сам со Златой вожусь: могу и искупать, и переодеть, и поиграть. Только вот кормить мне ее самому сложновато".

История Русаковых тронула сердца многих читателей "РГ". Руку помощи им протянули добрые люди со всей страны

Напомним, с главой семьи читатели "РГ" знакомы с 2015 года. Тогда он скитался по улицам вместе со своим псом-поводырем в ожидании положенной квартиры от государства. Слава - сирота. От рождения он видел, но, вероятно, из-за побоев в родной семье ослеп. Родителей лишили родительских прав, ребенка забрали. Но зрением его никто не занимался, и мальчик ослеп. Как выпускнику детдома, Вячеславу было положено жилье. Но вопрос затянулся. А когда у него появился поводырь, из общежития инвалида цинично выгнали: мол, с собаками там жить нельзя. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не вмешательство нашей газеты. После ряда публикаций сирота праздновал новоселье. Все это время мы поддерживали связь со Славой. Несколько лет назад он женился. Алена переехала в Астрахань из Челябинска, где у нее остался незрячий отец. В публикации "Славкино счастье" в ноябре прошлого года мы рассказали о том, как сложилась жизнь нашего героя. А также о том, какие проблемы волнуют необычную семью. Они не просили денег, не жаловались на судьбу. Единственное, что их волновало - это будет ли их дочь видеть. Но для живущих в темноте родителей проблематичен даже обычный поход в поликлинику.

Фото: Петр Коннов
"РГ" помогла пожилой уфимке вернуть в квартиру свет

История Русаковых тронула сердца многих читателей "РГ". Руку помощи им протянули добрые люди со всей страны. Тогда собранных денег хватило не только на поездку в федеральный медицинский центр, но и на приобретение всего необходимого для молодой семьи. Теперь им помощь нужна вновь.

О том, что Русаковы вновь ждут пополнения мы сообщили в День защиты детей ("Русаковы сильные"). А ближе к появлению ребенка на свет встал вопрос о няне для Златы. Пойти в специализированный детский сад она сможет только через год, туда принимают с трех лет. Справиться самой с двумя маленькими детьми любой маме тяжело, а невидящим родителям - особенно. Правда, собранных средств пока хватит лишь на оплату нескольких месяцев услуг помощницы.

Пока Алена в роддоме, мы помогаем семье в поисках хорошей няни. Как оказалось, найти ее сложно в любом регионе. Просто человек с улицы не подходит, нужна порядочная женщина с опытом и рекомендациями.

Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты.

Карта Сбербанка N 2202200369879497. Получатель Алена Евгеньевна Р.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с автором публикации корреспондентом "РГ" Еленой Мелиховой по электронной почте: lemena@list.ru

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Глава МИД Беларуси назвал Крым российской территорией
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, чем грозит пожилым отказ от прививки
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать