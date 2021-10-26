"РГ" помогает семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка

Напомним, Вячеслав - выпускник детского дома, у него тотальная слепота. Впервые "РГ" написала о нем в 2015 году, когда он скитался по улицам вместе с псом-поводырем. Тогда после ряда громких публикаций он получил положенное по закону жилье. У его супруги Алены остаточное зрение. Она переехала в Астрахань из Челябинска. Когда на свет появилась Злата, единственное, что волновало родителей: будет ли малышка видеть? После выхода публикации в "РГ"-Неделе руку помощи необычной семье протянули читатели нашей газеты. А самое главное - было организовано экстренное обследование девочки в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова. У малышки, которой в тот момент не было еще и года, лучшие офтальмологи страны выявили врожденные нарушения зрения. Однако стало понятно: ребенок хоть и плохо, но видит. Консилиумом было решено временно назначить Злате консервативное лечение, ей выписали специальные очки, а повторный визит в столичную клинику запланировали на октябрь 2021-го. Однако поездка оказалась невозможной из-за беременности мамы. Сейчас Злате год и десять месяцев. Она растет активной и любознательной девочкой. В специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения она пойдет аж в начале 2023-го - туда принимают с трех лет.
- Поначалу очки ей не нравились. Сейчас привыкла. Дома прекрасно ориентируется и по просьбе может принести любую вещь, - говорит Алена.
Ее вторая беременность проходит тяжело, с токсикозом.
- Думали, что сына ждем. Но УЗИ показало - девочка. Знали бы заранее, что ребенок появится, вещи бы от первой дочки не раздавали, - сетует Вячеслав. - Теперь надо памперсами запасаться на двоих.
Русаковы с оптимизмом строят планы, мечтают, как при помощи материнского капитала взамен своей однушки обзаведутся двухкомнатной квартирой.
- Правда, очень волнуюсь, как справится Слава со Златой, пока я в роддоме буду. Мне предстоит повторное кесарево, - переживает Алена.
Вячеслав успокаивает: "Не паникуй".
- Где есть один ребенок, место и второму найдется. Очень надеемся, что у малышки не будет проблем с глазками. Мы бы, конечно, хотели поехать к московским врачам, но теперь разумно будет повезти туда обоих детей, - рассуждают родители.
Конечно, было бы хорошо нанять Русаковым помощницу, которая первое время помогала бы им с детьми и по хозяйству. Но все упирается в деньги...
Совсем-совсем скоро у Златы появится младшая сестренка. Папа и мама уверены,что справятся.
Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты.
Карта Сбербанка № 2202200369879497
Получатель: Алена Евгеньевна Р.
В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с автором публикации - корреспондентом "РГ" Еленой Мелиховой по электронной почте: lemena@list.ru
Перевести любую сумму также можно по реквизитам счета Сбербанка
Получатель: Русакова Алена Евгеньевна
Номер счета: 40817810572006604535
Корр. счет 30101810700000000602
БИК 047501602
ИНН 7707083893
КПП 745302001
SWIFT-код SABRUMM