"РГ" помогает семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка

"Российская газета" продолжает следить за судьбой семьи незрячих астраханцев Русаковых, которые воспитывают маленькую дочь Злату. Сейчас мама девочки находится на девятом месяце беременности. Но помощи молодым родителям ждать неоткуда.

Напомним, Вячеслав - выпускник детского дома, у него тотальная слепота. Впервые "РГ" написала о нем в 2015 году, когда он скитался по улицам вместе с псом-поводырем. Тогда после ряда громких публикаций он получил положенное по закону жилье. У его супруги Алены остаточное зрение. Она переехала в Астрахань из Челябинска. Когда на свет появилась Злата, единственное, что волновало родителей: будет ли малышка видеть? После выхода публикации в "РГ"-Неделе руку помощи необычной семье протянули читатели нашей газеты. А самое главное - было организовано экстренное обследование девочки в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова. У малышки, которой в тот момент не было еще и года, лучшие офтальмологи страны выявили врожденные нарушения зрения. Однако стало понятно: ребенок хоть и плохо, но видит. Консилиумом было решено временно назначить Злате консервативное лечение, ей выписали специальные очки, а повторный визит в столичную клинику запланировали на октябрь 2021-го. Однако поездка оказалась невозможной из-за беременности мамы. Сейчас Злате год и десять месяцев. Она растет активной и любознательной девочкой. В специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения она пойдет аж в начале 2023-го - туда принимают с трех лет.

- Поначалу очки ей не нравились. Сейчас привыкла. Дома прекрасно ориентируется и по просьбе может принести любую вещь, - говорит Алена.

Ее вторая беременность проходит тяжело, с токсикозом.

- Думали, что сына ждем. Но УЗИ показало - девочка. Знали бы заранее, что ребенок появится, вещи бы от первой дочки не раздавали, - сетует Вячеслав. - Теперь надо памперсами запасаться на двоих.

Русаковы с оптимизмом строят планы, мечтают, как при помощи материнского капитала взамен своей однушки обзаведутся двухкомнатной квартирой.

- Правда, очень волнуюсь, как справится Слава со Златой, пока я в роддоме буду. Мне предстоит повторное кесарево, - переживает Алена.

Вячеслав успокаивает: "Не паникуй".

- Где есть один ребенок, место и второму найдется. Очень надеемся, что у малышки не будет проблем с глазками. Мы бы, конечно, хотели поехать к московским врачам, но теперь разумно будет повезти туда обоих детей, - рассуждают родители.

Конечно, было бы хорошо нанять Русаковым помощницу, которая первое время помогала бы им с детьми и по хозяйству. Но все упирается в деньги...

Совсем-совсем скоро у Златы появится младшая сестренка. Папа и мама уверены,что справятся.

Контакт

Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты.

Карта Сбербанка № 2202200369879497

Получатель: Алена Евгеньевна Р.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с автором публикации - корреспондентом "РГ" Еленой Мелиховой по электронной почте: lemena@list.ru

Перевести любую сумму также можно по реквизитам счета Сбербанка

Получатель: Русакова Алена Евгеньевна

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