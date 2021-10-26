"РГ" помогает семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка

Новости

Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию 19:43
Турецкий парламент продлил разрешение на использование армии в Сирии и Ираке 19:40
Депздрав Москвы спрогнозировал пик коронавируса 19:26
Берлин: Сертификация "Северного потока-2" не угрожает газоснабжению ФРГ и ЕС 19:19
Патриарх Кирилл предложил "третий путь" вместо коммунизма и капитализма 19:08
Украина выдала России Игоря Шитого, обвиняемого в присвоении 29 млн рублей 19:04
На Кубани за продажу сертификатов о вакцинации будут увольнять врачей 19:04
У жителей Севастополя при выезде из города будут проверять QR-коды 19:00
Роскомнадзор внес Telegram в Реестр социальных сетей 18:57
Портал госуслуг обнаружит поддельные сертификаты о прививке 18:52
Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы 18:26
ВОЗ предложила не требовать прививку от COVID для международных поездок 18:22
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла 18:18
Умер актер Николай Ларионов 18:10
В России начали делать прививки от COVID-19 кормящим матерям 18:02
Аналитики: Трафик портала "Госуслуги" вырос на 40% в прошедшие выходные 18:02
Граждан Узбекистана пустят на российские стройки только привитыми 17:58
В Балтийске возбудили дело после взрыва газа в жилом доме 17:53
СМИ: Режиссер "Аритмии" Борис Хлебников госпитализирован с COVID 17:31
Терапевт Минздрава рассказала, как провести нерабочую неделю с пользой 17:23
На mos.ru заработала услуга по вывозу ненужных вещей 17:20
Видео: В Вологде подозреваемой в убийстве девочки предъявили обвинение 17:16
В Минздраве готовят 14-ю версию временных рекомендаций по лечению COVID-19 17:09
Россия перенесет часть пусков ракет на космодром Куру 17:03
Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
11 премьер недели по ТВ и в Сети с 25 по 31 октября
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
Стартовала Олимпиада МГИМО и "Российской газеты"
26.10.2021 18:20
Рубрика: Общество

"РГ" помогает семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка

Текст: Елена Мелихова
"Российская газета" продолжает следить за судьбой семьи незрячих астраханцев Русаковых, которые воспитывают маленькую дочь Злату. Сейчас мама девочки находится на девятом месяце беременности. Но помощи молодым родителям ждать неоткуда.
Совсем-совсем скоро у Златы появится младшая сестренка. Папа и мама уверены, что справятся. Фото: Елена Мелихова Совсем-совсем скоро у Златы появится младшая сестренка. Папа и мама уверены, что справятся. Фото: Елена Мелихова
Совсем-совсем скоро у Златы появится младшая сестренка. Папа и мама уверены, что справятся. Фото: Елена Мелихова

Напомним, Вячеслав - выпускник детского дома, у него тотальная слепота. Впервые "РГ" написала о нем в 2015 году, когда он скитался по улицам вместе с псом-поводырем. Тогда после ряда громких публикаций он получил положенное по закону жилье. У его супруги Алены остаточное зрение. Она переехала в Астрахань из Челябинска. Когда на свет появилась Злата, единственное, что волновало родителей: будет ли малышка видеть? После выхода публикации в "РГ"-Неделе руку помощи необычной семье протянули читатели нашей газеты. А самое главное - было организовано экстренное обследование девочки в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова. У малышки, которой в тот момент не было еще и года, лучшие офтальмологи страны выявили врожденные нарушения зрения. Однако стало понятно: ребенок хоть и плохо, но видит. Консилиумом было решено временно назначить Злате консервативное лечение, ей выписали специальные очки, а повторный визит в столичную клинику запланировали на октябрь 2021-го. Однако поездка оказалась невозможной из-за беременности мамы. Сейчас Злате год и десять месяцев. Она растет активной и любознательной девочкой. В специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения она пойдет аж в начале 2023-го - туда принимают с трех лет.

- Поначалу очки ей не нравились. Сейчас привыкла. Дома прекрасно ориентируется и по просьбе может принести любую вещь, - говорит Алена.

Ее вторая беременность проходит тяжело, с токсикозом.

- Думали, что сына ждем. Но УЗИ показало - девочка. Знали бы заранее, что ребенок появится, вещи бы от первой дочки не раздавали, - сетует Вячеслав. - Теперь надо памперсами запасаться на двоих.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Незрячий гид проводит экскурсии вслепую по Москве

Русаковы с оптимизмом строят планы, мечтают, как при помощи материнского капитала взамен своей однушки обзаведутся двухкомнатной квартирой.

- Правда, очень волнуюсь, как справится Слава со Златой, пока я в роддоме буду. Мне предстоит повторное кесарево, - переживает Алена.

Вячеслав успокаивает: "Не паникуй".

- Где есть один ребенок, место и второму найдется. Очень надеемся, что у малышки не будет проблем с глазками. Мы бы, конечно, хотели поехать к московским врачам, но теперь разумно будет повезти туда обоих детей, - рассуждают родители.

Конечно, было бы хорошо нанять Русаковым помощницу, которая первое время помогала бы им с детьми и по хозяйству. Но все упирается в деньги...

Совсем-совсем скоро у Златы появится младшая сестренка. Папа и мама уверены,что справятся.

Контакт

Для тех, кто захочет оказать финансовую помощь Русаковым, перевод возможен по номеру карты.

Карта Сбербанка № 2202200369879497

Получатель: Алена Евгеньевна Р.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с автором публикации - корреспондентом "РГ" Еленой Мелиховой по электронной почте: lemena@list.ru

Перевести любую сумму также можно по реквизитам счета Сбербанка

Получатель: Русакова Алена Евгеньевна

Номер счета: 40817810572006604535

Корр. счет 30101810700000000602

БИК 047501602

ИНН 7707083893

КПП 745302001

SWIFT-код SABRUMM

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

Главное сегодня

Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы
Минздрав: Число заболевших COVID-19 в России превысило прошлогодний пик
Захарова назвала выгодной НАТО антироссийскую истерию Киева
Кабмин выделил свыше 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения в России
Песков: В Москве нет и не планируется локдауна
Какие развлечения доступны в нерабочие дни без риска заразиться
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности