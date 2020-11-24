Резонансная история незрячего выпускника детдома в Астрахани, которому в свое время "РГ" помогла обрести положенное по закону жилье, получила продолжение. Теперь, спустя пять лет после новоселья, жизнь инвалида круто изменилась. За это время Слава Глинкин обрел семью и даже получил новую фамилию, чтобы не иметь ничего общего с отказавшимися от него родителями. И хоть проблем в его жизни невпроворот, Славик утверждает: он счастлив! Хотя есть и то, что больше всего его сейчас волнует: у его дочки Златы - проблемы с глазами. И самая большая мечта отца, чтобы она видела мир.

Вячеслав Русаков: Самое большое счастье - это семья, и она у меня есть. Фото: Максим Коротченко

Мы познакомились с Вячеславом, когда он в буквальном смысле этого слова зимой остался на улице со своим верным псом Оливером. Сироту выгнали из общежития, где он обитал в ожидании своего угла от государства, из-за собаки. А вернее, вместе с ней. Когда незрячий получил специально обученного пса-поводыря, ему указали на дверь: с собаками в общаге не место. Предлагали избавиться от четвероногого друга, ставшего для парня по сути глазами. Тогда они ушли вместе. И если бы не вмешательство "Российской газеты", неизвестно, чем бы закончилась эта история.

После ряда публикаций в "РГ" Глинкину выделили благоустроенную однокомнатную квартиру в Астрахани. Парень и сейчас не скрывает слов благодарности: "Огромное спасибо "Российской газете", которая оказалась рядом в трудный момент".

Тогда Славик делился со мной своими переживаниями: он очень одинок, хоть и живет вдвоем с верным псом. Мечтал о семье, строил планы. И все это сбылось. С Аленой Вячеслав познакомился в интернете. "У меня знакомые по всей стране. Один друг рассказал о девушке из Челябинска. У нее тоже проблемы с глазами, она инвалид. Сперва общались в соцсетях. Потом в скайпе. Я сразу понял: моя! И не раздумывая отправился на Урал", - вспоминает Вячеслав. Потом Алена приехала к нему. Она старше его на несколько лет. В отличие от Славика у девушки есть остаточное зрение, но очень плохое. Первая группа инвалидности у нее пожизненная, так как врачи не допускают уже возможности улучшения зрения. "Знаете, конечно, мне было страшно переезжать в другой город, - признается Алена. - Но я готова была отправиться за любимым хоть на край света. А когда мы узнали, что ждем ребенка, были безумно счастливы, хоть и опасались, что проблемы с глазами могут передаться по наследству..."

У них не было роскошной свадьбы и гостей. Им никто не дарил подарков и не радовался с ними их маленькому счастью. Теперь это семья Русаковых: Глинкин взял фамилию жены. "Я очень люблю жену и обожаю дочку. Знаете, мы себе ничего не покупаем, все тратим на нее. У нее будет все, чего я был лишен в жизни", - говорит глава семьи, обнимая жену и ребенка. Девочку назвали красивым именем Злата. 27 декабря ей будет уже годик. "Когда Алена находилась в роддоме, я все для дочки купил. Конечно, не новое, с рук. Но у нее есть все-все: кроватка, коляска, пеленки-распашонки. Правда, она так быстро растет! Не успеваем обновлять гардероб. Вы не представляете, какие чувства я сейчас испытываю. Обожаю дочку! Говорят, на меня похожа. И хоть я ее никогда не видел, знаю: она у меня самая красивая. И я сделаю все для того, чтобы она была счастлива. У меня ж в детстве даже толком игрушек не было. У Златы их полно! Даже некоторые она успела сломать. А главное - у нее есть любящие родители".

Обожаю дочку! Говорят, на меня похожа. И хоть я ее никогда не видел, знаю: она у меня самая красивая

Русоволосая Злата улыбается в своей кроватке. Встает на ножки и вот-вот пойдет. "Ползает уже так быстро. Я стараюсь пол держать в чистоте. Вот бы нам робот-пылесос купить, слышала, он добирается до самых труднодоступных мест. Но пока для нас это недостижимая мечта. Хотелось бы и большой ковер на пол постелить. Раньше в нем не было необходимости. Но сейчас это необходимость", - вздыхает Алена.

Супруга ловко управляется по хозяйству: готовка на ней. Все остальные обязанности в семье молодые родители делят поровну. Славик, как настоящий добытчик, занимается покупками. Вместе решают, что нужно в первую очередь, а с чем можно и повременить. Кстати, Алена регулярно получает от любимого букетик ароматных цветов.

Передвигаться по городу, как и прежде, инвалиду помогает верный Оливер. Но почтенный возраст пса дает о себе знать. "Недавно он заболел. В клинике за то, чтобы поставили его на ноги, пять тысяч рублей заплатил. У моего старичка пенсия не за горами. Вот бы мне современный смартфон со встроенными программами для слепых. Там и навигатор есть голосовой, и много других функций. Но пока это только мечты", - говорит Слава.

Две их пенсии да детское пособие (около тридцати тысяч рублей в месяц) - вот и весь их бюджет, особо не разгуляешься. "Основные траты идут на ребенка. Конечно, очень выручала раньше молочная кухня (в поликлинике давали смеси), но сейчас приходится многое докупать: пюрешки, консервы. А на памперсах, мы поняли, экономить нельзя. Как-то на последние 600 рублей купили подгузники подешевле и очень пожалели". С этих денег ежемесячно приходится оплачивать не только коммунальные услуги, но и гасить банковский кредит. Его взяла Алена на погашение коммунальных долгов в Челябинске. Там остался ее незрячий отец-инвалид, мать умерла 12 лет назад. "Чтобы не отключили свет, мне пришлось влезть в кредит, мне дали, я тогда дворником подрабатывала. Папа обещал взять взносы на себя, но слово свое не сдержал. Долг спрашивают с меня. Сейчас на мне висит почти 300 тысяч рублей. Семь тысяч нужно отдавать ежемесячно. Вот и выкручиваемся..."

Примечательно, рассказывая о своих проблемах, Русаковы не жалуются. И ничего не просят. Они не раз повторили, что очень счастливы вместе и благодарят судьбу, что она их свела, несмотря на расстояние в несколько тысяч километров. Но сейчас Вячеслав и Алена больше всего переживают за будущее дочери. То, что у Златы проблемы с глазами, стало понятно вскоре после ее появления на свет. Однако точного диагноза пока нет. "Мы стоим на учете в поликлинике у окулиста. Ездили и в больницу. Да, проблемы подтверждают. Но насколько все серьезно и можно ли поправить, пока мы не знаем. Очень хотим, чтобы Злата была зрячей! Главное - сейчас она видит, тянется к игрушкам, улыбается в ответ на улыбку. И уже произносит первые слова: "мама" - громко и "папа" - почему-то шепотом".

Алене в свое время делали операцию. Но было это больше двадцати лет назад. Наверняка офтальмологические технологии шагнули вперед. И если тогда не помогли ее маме (предварительные диагнозы у малышки те же, что и у Алены), возможно, передовые достижения Злате помогут. Только вот живущим в темноте родителям сложно ориентироваться в мире зрячих.

Хотелось бы верить, что после этой публикации на необычную семью обратит внимание Министерство здравоохранения Астраханской области и организует качественное обследование маленькой Златы Русаковой.