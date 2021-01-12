Злате Русаковой уже год. Дети в разное время начинают ходить, а родители-бабушки-дедушки с нетерпением этого ждут. И так сложилось, что свои первые шаги наша Злата сделала в 11 месяцев. Да, она уже ползала, вставала на ножки, хватаясь ручками за мамину юбку. А потом неожиданно оторвалась от мамы и почти побежала по длиннющему коридору. Именно длиннющему - потому что произошло это в стенах того самого центра "Микрохирургия глаза". Напомним, папа Златы Вячеслав - сирота. С рождения он видел. Но из-за жестокого обращения в родной семье и побоев в три года ослеп. Родители от него отказались. А в детдоме, куда мальчик попал, некому было заниматься его глазами.

У жены Алены остаточное зрение, недуг передался по наследству. В детстве ей делали операцию, но зрение продолжало падать. Как бы там ни было, супруги смирились со своим положением. Однако за зрение дочери родители готовы бороться. Правда, как это сделать самим, незрячие не знали. Астраханские медики посоветовали обратиться в федеральный центр. Однако у семьи денег не было даже на дорогу. Общий их доход на троих около 30 тысяч рублей - две пенсии по инвалидности да детское пособие.

С Вячеславом Русаковым мы впервые познакомились пять лет назад. Тогда у него была фамилия Глинкин (женившись, он взял фамилию супруги). Он скитался по улицам вместе со своим обученным псом-поводырем. Парадокс, но именно из-за лабрадора, по сути заменившего незрячему глаза, его и выгнали из общежития, в котором сирота дожидался положенного по закону жилья. Слепому цинично предлагали избавиться от собаки. Но они ушли вместе.

Целый год незрячий обивал пороги административных учреждений и судов, но его будто не видели. И только после вмешательства неравнодушных людей наконец обратили внимание. Очередь вдруг сдвинулась и уже через месяц сирота с поводырем праздновал новоселье в собственной благоустроенной однокомнатной квартире.

Тогда он мечтал о семье, которой у него никогда не было. Хотел почувствовать рядом близкую душу. Свою любовь он нашел за несколько тысяч километров, в Челябинске. С Аленой познакомился в соцсетях. Потом было общение в скайпе и долгая дорога на Урал, откуда Слава вернулся в Астрахань не только вместе с верным поводырем, но и с будущей женой.

А вскоре на свет появилась Злата. То, что у девочки проблемы с глазами, было понятно практически сразу. Но насколько все серьезно и есть ли шанс на восстановление зрения, никто не знал.

Повторный осмотр Златы Русаковой специалисты Центра "Микрохирургия глаза" проведут через 8-12 месяцев. Именно тогда при наличии показаний к хирургическому лечению ей и сделают операцию

Ходить по кабинетам, записываться на прием, ждать очереди... Это под силу не каждому зрячему. Что уж говорить о слепых?

- Не представляю даже, чем бы все закончилось, если бы не помощь добрых людей. И вновь они оказались рядом в трудный момент, - говорит Вячеслав.

После публикаций в "РГ" ("Славкино счастье" и "В Злате счастье"), вышедших в ноябре 2020 года, в которых Русаковы поделились своими проблемами, их жизнь изменилась.

Министерство здравоохранения Астраханской области организовало экстренную консультацию малышки в областной детской клинической больнице - направление Русаковым принесли домой. Но для уточнения предварительного диагноза и выбора тактики лечения родителям рекомендовали везти дочь в Москву.

Пришлось обратиться к руководителю Центра "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова с просьбой проконсультировать ребенка. Генеральный директор медучреждения Александр Михайлович Чухраев дал ответ: "Мы готовы принять ребенка уже в понедельник. Госпитализируем и проведем диагностику. А при необходимости сразу прооперируем".

В Москву было решено ехать всей семьей. Только поводыря Оливера пришлось оставить у надежного друга.

Задувая свечи на торте в первый день рождения Златы, ее родители загадали одно - главное для них - желание. Фото: Елена Мелихова

В детском отделении Центра "Микрохирургия глаза" комплексное обследование глаз Златы проводилось под мощным суперсовременным микроскопом консилиумом врачей в составе директора центра, профессора, доктора медицинских наук Александра Михайловича Чухраева, главного врача клиники доктора медицинских наук Николая Петровича Соболева, заведующего отделом микрохирургии глаза у детей профессора, доктора медицинских наук Елены Юрьевны Марковой, заведующего отделом реконструктивно-пластической хирургии, доктора медицинских наук, профессора Михаила Германовича Катаева, заведующего отделением микрохирургии глаза у детей, кандидата медицинских наук Ивана Геннадьевича Осокина.

- Все отделы глаза ребенка осмотрены с применением суперсовременного оборудования, определена рефракция. Наряду с отсутствием радужки выявлена высокая близорукость и миопический астигматизм. Соответственно, в настоящий момент самая большая задача - создать условия для правильного формирования зрительных функций.

Для этого ребенку рекомендованы очки и, возможно, специальные контактные линзы для детей с аниридией (отсутствием радужки), которые будут корректировать миопию, имитируя радужку, и защищать сетчатку от избытка света. Тем самым будут созданы условия для формирования зрительного анализатора ребенка и, возможно, нистагм и косоглазие уменьшатся, - рассказала доктор медицинских наук Елена Юрьевна Маркова.

Сейчас необходимо тщательное наблюдение за внутриглазным давлением Златы, состоянием ее роговицы и хрусталика. Также врачи порекомендовали проведение генетических тестов, чтобы понять, по какому принципу может развиваться заболевание.

- Сейчас Злата видит, но острота ее зрения не очень высокая, - уточнила профессор Маркова. - И пока ее можно определить лишь приблизительно. Поэтому вовремя надетые очки или контактные линзы позволят правильно сформировать зрительные функции у ребенка, а также повлиять на состояние нервной системы и головного мозга в положительную сторону и будут способствовать развитию ребенка в соответствии с возрастом.

Повторный осмотр Златы специалисты Центра "Микрохирургия глаза" проведут через 8-12 месяцев. Именно тогда при наличии показаний к хирургическому лечению ей и сделают операцию.

На призыв помочь Злате откликнулось много неравнодушных людей. Переводы для Русаковых поступали со всей страны. Люди звонили, писали письма, отправляли посылки. Невозможно назвать каждого поименно, ведь основная часть переводов приходила на счет без указания отправителя.

Первой на проблемы земляков откликнулась прокуратура Астраханской области. Сотрудники ведомства быстро собрали деньги и передали их Вячеславу. А сотрудники Российских железных дорог пообещали компенсировать затраты на поездки Русаковых в полном составе в Москву и обратно. Речь идет и о возможных повторных визитах в столичную клинику.

Свои первые шаги Злата сделала в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова. Фото: Елена Мелихова

Звонок раздался и от бабушки Марфы из Ленинградской области. "Мне уже больше 90 лет. Хочу отправить посылку Русаковым. У них ведь нет бабушек. А я вяжу тапочки" (кстати, посылка уже нашла адресатов и тапочки от бабушки Марфы согревают ноги маленькой Златы и ее родителей).

Бандероль отправила из Воронежской области и Вера Алексеевна Землянухина. Наталья Аркадьевна Куликова сделала денежный перевод из Санкт-Петербурга. Благодаря пенсионеру Ивану Харитоновичу Науменко у Русаковых уже есть и новый ковер на всю комнату.

А еще супругам прямо в клинику передали два полных чемодана вещей с символикой футбольного клуба "Локомотив", а также игрушки для Златы. Так что возвращались они домой с большим багажом.

Накануне Нового года сбылась и заветная мечта Вячеслава - о современном смартфоне со специальными программами для незрячих. Теперь он у него есть! Ему подарили такое устройство, оснастив бронечехлом и защитным стеклом на случай падений, а также снабдив радионаушниками, которыми супруги смогут пользоваться одновременно во время поездки.

Кстати, программы Слава освоил моментально - для слепого гаджет не роскошь, а необходимость. В смартфоне много функций. В том числе голосовой навигатор. Вячеслав не скрывает слов благодарности:

- С детства я не верил в Деда Мороза. Потому что загадывал желания и они не сбывались. А сейчас уверен: чудеса существуют. Ведь это и правда настоящее чудо, что с нами произошло. В этом году у нас три Деда Мороза - "Российская газета", Центр "Микрохирургия глаза" имени Федорова и РЖД. А еще много-много волшебников, благодаря которым мы убедились, сколько добрых людей на свете. Хочется поблагодарить каждого лично, но, к сожалению, не знаем их имен. Каждая ваша копеечка пойдет на Злату, мы вам это обещаем.

Мама Златы верит: ее дочка обязательно будет видеть! Фото: Елена Мелихова

Очки для Златы уже заказаны. Для малышей они изготавливаются из особого материала. Чтобы при падении не разбились и не травмировали ребенка. Самое главное - первые шаги к восстановлению зрения девочки уже сделаны.

Кстати, свой первый день рождения Злата была словно маленькая принцесса в новом кружевном платьице, которое родители ей купили в магазине. А ведь раньше для ребенка все приходилось приобретать с рук. И хоть у них не было гостей, Русаковым этот праздник запомнится надолго.

Теперь у них есть много друзей, а также надежда и вера в то, что их малышка будет видеть мир.