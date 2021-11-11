Россияне вложили в ПИФы 900 млрд рублей в третьем квартале

Граждане вложили в паевые инвестиционные фонды 900 млрд рублей в третьем квартале 2021 года. Рост данного показателя с начала года составил 34,9%. Это следует из обзора рынков и индустрии ПИФов, который опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка.

ПИФы являются альтернативой вкладов, и для них, в отличие от депозитов, характерны двузначные доходности.

Как отмечает НАУФОР, интерес инвесторов - как квалифицированных, так и неквалифицированных - к открытым паевым фондам (сумма вложений - 179 млрд рублей в третьем квартале) по-прежнему фокусируется на фондах акций и смешанных фондах.

Как ранее сообщала "РГ", объем вложений инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных, к концу 2021 года может превысить 2 трлн рублей.