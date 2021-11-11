Саакашвили решил прекратить голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный на родине по нескольким уголовным статьям, принял решение прекратить объявленную больше месяца назад голодовку, если его перевезут из тюремной больницы в спальном районе Тбилиси в клинику для реабилитации "с соответствующими условиями". Заявление Саакашвили для СМИ зачитал адвокат политика Ника Гварамия, передает РИА Новости.

"Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", - говорится в сообщении.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. К этому времени он уже был заочно приговорен к трем годам тюрьмы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и к шести годам - по делу об организации жесткого избиения депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, экс-президента обвиняют в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, в погроме телекомпании "Имеди" и в растрате бюджетных средств. По ним приговоры пока не вынесли.