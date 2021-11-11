Сенатор: Санкции против "Аэрофлота" обернутся убытками для самого ЕС

Европейский Союз не станет вводить санкции против "Аэрофлота", потому что это приведет к крупным убыткам не только у российской авиакомпании, но и авиаотрасли самой Европы, считает зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

В четверг в западных СМИ появилась информация о том, что в ЕС обсуждают возможность санкций против "Аэрофлота" в рамках нового санкционного пакета против Беларуси.

"Полагаю, что санкций в отношении "Аэрофлота" не будет, потому что это крупнейший европейский перевозчик, услугами которого пользуются не только россияне. Если бы они были введены, то пострадал бы не только "Аэрофлот", но и Евросоюз: аэропорты и вся европейская инфраструктура", - сказал Васильев ТАСС.

Сенатор отметил, что на транспортную инфраструктуру Европы тратятся миллионы евро, поэтому никому такие убытки не нужны. Он напомнил, что "Аэрофлот" - крупный перевозчик, услугами которого пользуются многие государства.

"Поэтому в результате санкций никто не выиграет, а вот потеряют в большей или в меньшей степени все, в том числе и члены Евросоюза", - заключил парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если ЕС введет санкции против "Аэрофлота", то Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над своей территорией.