Серебренников погасил иск на 129 млн рублей по делу "Седьмой студии"

Режиссер Кирилл Серебренников по делу о хищении на проекте "Платформа" оплатил штраф 800 тысяч рублей и иск на почти 129 миллионов рублей по делу о хищении. Как сообщили в Мещанском суде Москвы, режиссер оплатил штраф и гражданский иск, после чего с имущества осужденных был снят арест.

В конце июня 2020 года Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела "Седьмой студии" виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Руководители "Седьмой студии", объединившись в организованную группу, похитили часть денежных средств, которые были выделены из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

Суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - как раз почти 129 миллионов рублей.