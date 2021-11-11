Синоптик Тишковец: Зима за Уралом будет, в основном, теплее нормы

Зима в Сибири и на Урале будет, в основном, теплее нормы. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА "Новости".

"В азиатской части нашей страны, особенно в Восточной Сибири, зима будет существенно теплее нормы - на 2-4 градуса, в Якутии - на 5-7 градусов", - рассказал синоптик​​​.

Единственным исключением, по словам Тишковца, стане февраль. В этом месяце на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.

Также синоптик спрогнозировал сибирякам привычное количество снега с "небольшим профицитом" в Приобье.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что зима в европейской части России также будет теплее нормы.