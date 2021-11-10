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Рубрика: Общество

Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Синоптики скорректировали прогноз на предстоящую зиму. Она будет теплее, чем ожидалось ранее. "Декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы", - сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Что касается осадков - все в пределах нормы, без отклонений. "Это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега - что-то напоминающее "еврозиму", - добавил метеоролог в эфире радио Sputnik.

Напомним, в конце сентября синоптики рассказали "РГ", что предстоящая зима будет обычной - с морозами, оттепелями и снегом. Об аномальном тепле тогда речь не шла.

Спустя месяц научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в декабре-феврале могут быть как частые оттепели (повышенная вероятность этого), так и значительные похолодания: до -20…-25 градусов. "Мы не выпускаем прогнозы снежности предстоящей зимы", - подчеркнул ученый.

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