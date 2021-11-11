Указ губернатора Смоленской области от 11 ноября 2021 года № 119 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 10.11.2021 № 07-7293 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении, режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56, от 16.06.2021 № 62, от 23.06.2021 № 67, от 25.06.2021 № 68, от 02.07.2021 № 70, от 30.08.2021 № 92, от 13.09.2021 № 95, 12.10.2021 № 103, от 20.10.2021 № 111, от 25.10.2021 № 113, от 29.10.2021 № 116, от 03.11.2021 № 117) следующие изменения:

1) преамбулу и текст изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 6 и 10 статьи 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVED-19)", в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а : также показателей, . являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08.05.2020, методическими рекомендациями МР 3.1.0209-20 "Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских организациях при оказании медицинской помощи населению, в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20.08.2020, на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 12.05.2020 № 07-6196, от 14.05.2020 № 07-6272, от 28.05.2020 № 07-6878, рекомендаций исполняющей обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области - главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 14.06.2020 № 07-7424, от 14.06.2020 № 07-7425, от 19.06.2020 № 07-7677, от 06.07.2020 № 07-8248, рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 20.07.2020 № 07-8965, от 24.07.2020 № 07-9232, от 31.07.2020 № 07-9475, от 07.08.2020 № 07-9726, от 21.08.2020 № 07-10157, от 06.10.2020 № 07-11401, от 19.10.2020 № 03-11812, от 30.10.2020 № 07-11940, от 11.11.2020 № 07-12289, от 04.12.2020 № 07-12872, от 11.01.2021 № 07-08, от 22.01.2021 № 03-321, от 31.03.2021 № 07-2188, от 29.04.2021 № 07-3298, от 11.05.2021 № 07-3404, от 11.06.2021 № 07-4198, от 08.10.2021 № 67-00-07/43-3067-2021, от 19.10.2021 № 03-6423, от 27.10.2021 № 03-7079, от 02.11.2021 № 07-71702, от 10.11.2021 № 07-7293, в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Ввести на территории Смоленской области режим повышенной готовности.

2. Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Смоленской области.

3. Временно приостановить на территории Смоленской области:

3.1. Проведение публичных, зрелищных, рекламных, развлекательных и иных массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, за исключением:

- проведения публичных слушаний, назначенных представительным органом муниципального образования Смоленской области или главой муниципального образования Смоленской области, по проекту устава муниципального образования Смоленской области, а также проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, по проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения);

- проведения собраний граждан (в любом формате) по крайне важным вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов;

- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий, кино- и театральных фестивалей (репетиций таких мероприятий) с очным присутствием граждан в помещении при условии его заполнения не более чем на 30 процентов при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения: организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение для проведения мероприятия; организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии; нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках); социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка граждан, участвующих в мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место. Граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение для проведения мероприятия не допускаются;

- проведения спортивных мероприятий без участия зрителей. При этом указанные мероприятия должны проводиться в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVED-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 (с последующими изменениями);

- проведения мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких .муниципальных образований Смоленской области;

- проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением переписи населения в рамках реализации Федерального закона "О Всероссийской переписи населения". При этом лица, осуществляющие сбор сведений о населении, должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

Указанные публичные слушания проводятся при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятия;

- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии;

- нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка граждан, участвующих в мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место;

- граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) не допускаются;

- количество граждан, участвующих в мероприятиях, не должно превышать допустимое количество человек в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятий с учетом соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

По завершении мероприятий, указанных в абзацах втором, четвертом настоящего подпункта, в помещениях, где они проводились, должны быть проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

- влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание;

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп (при наличии возможности).

При проведении собраний граждан (в любом формате) по крайне важным вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов, проведении мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких муниципальных образований Смоленской области, должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдаться дистанция до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

Участникам проводимых мероприятий необходимо наличие; сертификата о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде) либо справки из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. При наличии у участника мероприятия документа о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, представляется в электронном или распечатанном виде, медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного не позднее чем за три календарных дня до начала указанных мероприятий лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя COVED-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На проводимые мероприятия, а также в театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы, дома (дворцы) культуры допускаются только зрители, имеющие сертификат о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде) либо справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. Граждане в возрасте до 18 лет допускаются на проводимые мероприятия, а также в театры и кинотеатры, выставочные залы, концертные залы, дома (дворцы) культуры только при наличии в электронном или распечатанном виде медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат проведенного не позднее чем за три календарных дня до его представления лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Допуск лиц в возрасте 60 лет и старше, не прошедших полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), на массовые мероприятия.

3.3. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением мероприятий, указанных в абзацах втором - седьмом подпункта 3.1 настоящего пункта), в том числе ночных клубов (дискотек), иных аналогичных развлекательных объектов (заведений).

3.4. Проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации). ; . .

Мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы образовательной организации, должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включающих:

- ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершения;

- проведение обязательной термометрии при входе в здание с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;

- наличие при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;

- оснащение используемых помещений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания);

- иные требования, установленные санитарным законодательством к проводимым мероприятиям.

3.5. В ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания, гостиницах и иных местах временного размещения граждан функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, обеспечить раз в 3 дня лабораторное исследование для выявления возбудителя COVID-19 у сотрудников любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации против COVID-19 либо справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. Допуск таких сотрудников осуществлять только при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат к коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

3.6. Массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений.

Органам исполнительной власти Смоленской области и областным государственным учреждениям организовать предоставление государственных и иньтх услуг в помещениях указанных органов и учреждений путем предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются преимущественно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и: иных услуг (осуществления, государственных функций), в том числе, в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и . иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают. прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, а также с учетом режима оргянизапии работы соответствующего органа исполнительной власти Смоленской области или областного государственного учреждения.

3.7. Массовый допуск граждан в здания и помещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области.

Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (С.В. Николаев) организовать прием граждан по предварительной записи, а также работу центра телефонного обслуживания для обеспечения консультирования граждан по вопросам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению".

При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, указанным учреждением не предоставляются.

3.8. Массовый допуск граждан в здания и помещения областных государственных казенных учреждений службы занятости населения (далее -центры занятости населения). Прием граждан в помещениях центров занятости населения осуществлять по предварительной записи.

4. В сфере деятельности торговых центров (комплексов) организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане вправе оказывать услуги, реализовывать товары, выполнять работы гражданам, имеющим при себе один из следующих документов:

- сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

- справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

- справку, подтверждающую наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), выданную врачебной комиссией медицинской организации, в которой наблюдается гражданин.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны обеспечить входной контроль наличия у граждан документов, указанных в настоящем пункте, и техническую возможность проверки достоверности данных документов с учетом недопустимости создания очередей.

Граждане обязаны при посещении гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов иметь при себе документы, указанные в настоящем пункте, с обязательным предъявлением их и документа, удостоверяющего личность, при прохождении входного контроля.

Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на граждан (покупателей) в возрасте до 18 лет.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

5. В сфере деятельности салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане вправе оказывать услуги, реализовывать товары, выполнять работы гражданам, имеющим при себе один из следующих документов:

- сертификат о вакцинации против COVID-19, в том числе полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);

- справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

- справку, подтверждающую наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), выданную врачебной комиссией медицинской организации, в которой наблюдается гражданин.

Организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане, осуществляющие деятельность, указанную в абзаце первом настоящего пункта, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности документов, предусмотренных настоящим пунктом, с учетом недопустимости создания, очередей.

Граждане при предъявлении одного из документов, указанных в настоящем пункте, обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на граждан в возрасте до 18 лет.

6. При начале и возобновлении деятельности индивидуальные предприниматели и организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности должны выполнять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, определенные рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

7. Временно запретить на территории Смоленской области:

7.1. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

7.2. Деятельность детских аттракционов, парков развлечений и т.п. в закрытых помещениях.

7.3. Работу зон торговых центров, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки (фуд-корты); кроме производственных кухонь предприятий общественного питания (передача еды на вынос, доставка), мест общественного питания, находящихся на вокзалах и автозаправочных станциях.

7.4. Работу организаций общественного питания с 20 часов 00 минут до 6 часов 00 минут, кроме производственных кухонь (передача еды на вынос, доставка).

8. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, прибывшим (вернувшимся) на территорию Смоленской области, а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения:

8.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области либо до получения после возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При наличии у граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за три календарных дня до дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, либо сертификата о вакцинации против COVID-19 самоизоляция не требуется.

Требования настоящего подпункта не распространяются на работников органов власти, предприятий и учреждений, деятельность которых направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности,, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту ; населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение стабильного функционирования сетей связи специального назначения (в том числе обеспечение доставки отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений), прикомандированных к ним лиц, детей, прибывших в Смоленскую область с целью летнего отдыха и оздоровления, сопровождающих их лиц, лиц, следующих транзитом через территорию. Смоленской области, а также лиц в случае направления их к месту сдачи теста для проведения лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). .

8.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении (прибытии) в Смоленскую область, месте, датах пребывания за пределами Смоленской области, контактную информацию.

8.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

9. Лицам, совместно проживающим в Смоленской области с гражданами, указанными в пункте 8 настоящего Указа:

9.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) граждан, указанных в пункте 8 настоящего Указа, на территорию Смоленской области либо до получения такими гражданами после возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При наличии у граждан, указанных в пункте 8 настоящего Указа, медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVTD-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за три календарных дня до дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, либо сертификата о вакцинации против COVID-19 самоизоляция не требуется.

9.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.

10. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом:

- обеспечить дезинфекцию помещений осуществления деятельности в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил;

- обеспечить проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием объекта осуществления деятельности;

- обеспечить перед началом рабочего дня (смены) ежедневный "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела работников и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания;

- обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах в течение рабочего дня (смены) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания;

- оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому;

- обеспечить работников при входе на территорию объекта осуществления деятельности местами обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- обеспечить обработку рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцов, кассиров, работников зала не реже чем каждые два часа;

- обеспечить работников запасом одноразовых или многоразовых масок со сменными фильтрами (исходя из продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, сменных фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;

- обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых масок;

- обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных помещений и мест общественного пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств;

- обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и т.д.;

- обеспечить использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

- обеспечить нанесение разметки, позволяющей соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 метра, в торговом зале и перед кассами;

- не допускать на рабочее место и территорию осуществления деятельности работников из числа граждан, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Указа, для которых установлены ограничительные мероприятия.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, предоставлять сотрудникам два дня отдыха с сохранением заработной платы для прохождения полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и иное поощрение в целях создания коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.

11. Организациям-независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, и привлекающим с целью обеспечения стабильного функционирования лиц из субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVED-19) (служебные командировки, поездки):

11.1. Организовать прибытие командированного лица на личном автомобильном транспорте или иным способом, исключающим перемещение на общественном транспорте и минимизирующим количество контактов с иными лицами.

11.2. Обеспечить командированному лицу на время командировки условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях совместно с иными людьми.

11.3. Обеспечить выполнение работ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников.

11.4. Информировать командированное лицо:

- об опасности коронавирусной инфекции (COVID-19);

- об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья и появлении признаков респираторного заболевания;

- об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

- о соблюдении мер личной и общественной профилактики.

11.5. Обеспечить командированное лицо средствами индивидуальной защиты.

12. Грузополучателям на территории Смоленской области, привлекающим для автомобильных грузоперевозок иностранного перевозчика, принимать поступающие в их адрес грузы (товары) в порядке, исключающем риски распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:

12.1. Организовать прием груза после прохождения процедур таможенного, пограничного и иного вида государственного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации в порядке, минимизирующем количество контактов водителя транспортного средства с иными лицами и время его нахождения на территории Российской Федерации.

12.2. Обеспечить оперативное убытие водителя транспортного средства с территории Российской Федерации.

12.3. В исключительных случаях при необходимости нахождения водителя транспортного средства на территории Смоленской области обеспечить ему условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающем его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения и жилых помещениях совместно с иными гражданами. •

13. Организациям и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, осуществляющим деятельность в сфере международных автомобильных грузоперевозок, и грузополучателям на территории Смоленской области в целях исключения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19):

13.1. Организовать оперативную доставку и (или) прием груза в порядке, минимизирующем количество контактов водителя, прибывшего из государства, в котором зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), с иными лицами.

13.2. Обеспечить водителю, прибывшему из государства, в котором Зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), условия для нахождения в режиме самоизоляции, исключающие его проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников.

13.3. Информировать водителя:

- об опасности коронавирусной инфекции (COVID-19);

- об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья и появлении признаков респираторного заболевания;

- об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

- о соблюдении мер личной и общественной профилактики.

13.4. Обеспечить водителя средствами индивидуальной защиты.

14. Установить, что пункт 8 настоящего Указа применяется с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего Указа.

15. Обязать:

15.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

15.2. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в общественном транспорте, в том числе городского, пригородного, междугороднего и международного сообщения, осуществляющем регулярные и заказные перевозки, в такси и при посещении гражданами:

- аптек, аптечных пунктов, помещений объектов торговли, организаций, оказывающих населению услуги, медицинских организаций;

- органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, государственных и муниципальных организаций;

- зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы), остановок (павильонов, платформ) всех видов общественного транспорта.

15.3. Органы государственной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обеспечить контроль за соблюдением гражданами обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания) и не допускать на указанные объекты граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания).

16. Ограничения, установленные пунктом 15 настоящего Указа, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов и организаций в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, а также на охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

17. Лицам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), необходимо принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Рекомендовать лицам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадий), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации (далее - лица, имеющие заболевания), лицам, перенесшим инфаркт или инсульт, беременным женщинам принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, в том числе по поводу основного заболевания (для лиц, имеющих заболевания), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом:

- не привлекать к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей лиц, не прошедших полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SAR.S-CoV-2 (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета, а именно:

- лиц в возрасте 60 лет и старше;

- лиц, имеющих заболевания;

- лиц, перенесших инфаркт или инсульт;

- беременных женщин.

Данное требование не распространяется на организации (работодателей и их работников), указанные в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", для которых нахождение указанных работников на рабочем месте является критически важным (определяется решением работодателя) для обеспечения стабильного функционирования указанных организаций (работодателей);

- перевести указанных лиц (лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих заболевания, лиц, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин), не прошедших в установленный срок полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации до прохождения полного курса профилактической прививки (подтвержденного соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

18. Органам исполнительной власти Смоленской области и подведомственным им организациям при предоставлении государственных и иных услуг в помещениях указанных органов и организаций обеспечивать соблюдение следующих требований:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан перед их входом в помещение;

- нахождение граждан в помещении в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между гражданами должна составлять не менее 1,5 метра.

19. Органам записи актов гражданского состояния для государственной регистрации заключения брака допускать в помещения для государственной регистрации брака и в иные помещения органов записи актов гражданского состояния только работников органа записи актов гражданского состояния и не более 10 граждан (в зависимости от вместимости помещения для регистрации брака), включая лиц, вступающих в брак, при наличии средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). Социальная дистанция между гражданами, присутствующими на государственной регистрации заключения брака, должна составлять не менее 1,5 метра, за исключением лиц, вступающих в брак. Граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение для государственной регистрации брака и в иные помещения органа записи актов гражданского состояния не допускаются.

20. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций:

20.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска лип, не являющихся сотрудниками и обучающимися образовательных организаций, педагогическими работниками сторонних организаций, реализующих дополнительные образовательные программы на базе данных образовательных организаций и предоставляющих образовательные услуги обучающимся этих образовательных организаций, в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы.

Указанные ограничительные мероприятия не распространяются на: участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- участников мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации;

- обучающихся профессиональных образовательных организаций по образовательным программам укрупненной группы специальностей 44.00.00 "Образование и педагогические науки", проходящих практику в образовательных организациях.

20.2. Запретить сторонним организациям реализацию дополнительных образовательных программ, организуемую на базе образовательных организаций (за исключением предоставления образовательных услуг обучающимся данных образовательных организаций).

21. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 20 настоящего Указа.

22. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 20 настоящего Указа.

23. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей организаций с круглосуточным пребыванием граждан:

23.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях гражданам.

23.2. Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием граждан только работникам данных организаций.

23.3. Усилить контроль за проведением в организациях с круглосуточным пребыванием граждан противоэпидемических мероприятий.

24. Организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг социального обеспечения, здравоохранения, воспитания, образования, подведомственным органам исполнительной власти Смоленской области, ограничить работу внешних совместителей, за исключением осуществления деятельности в областных государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь населению Смоленской области, осуществления деятельности дистанционно. При этом внешнее совместительство допускается в случае, если без работника невозможно обеспечить функции организации в период режима повышенной готовности.

25. В стационарных государственных организациях социального обслуживания граждан, стационарных отделениях, созданных не в стационарных государственных организациях социального обслуживания граждан, за исключением организаций (отделений) для детей, обеспечить сменный характер работы персонала, прошедшего тестирование на коронавирусную инфекцию (COVID-19), с расчетом продолжительности одной смены не менее 14 суток. Сформировать резерв подменного персонала на случай выявления симптомов респираторного заболевания у сотрудников смены.

Определить в каждой смене количество персонала, необходимого для обеспечения своевременного и качественного ухода за получателями Социальных услуг. При отсутствии достаточного количества постоянного персонала стационарных организаций, стационарных отделении, созданных не в стационарных организациях, для обеспечения полноценного ухода за получателями социальных услуг предусмотреть допуск в состав смены представителей негосударственных организаций, имеющих опыт в уходе за проживающими в стационаре гражданами.

Обеспечить работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан, стационарных отделений, созданных не в стационарных государственных организациях социального обслуживания граждан, в период выполнения ими работы в смену горячим питанием за счет средств областного бюджета.

Обеспечить постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг и работников стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан, стационарных отделений, созданных не в стационарных государственных организациях социального обслуживания граждан.

26. Установить для работников организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность, обязанность использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания) во время нахождения в указанных организациях, исключая период осуществления образовательного процесса в классах (группах).

Запретить в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность, проведение мероприятий с одновременным участием обучающихся из разных классов (групп), в том числе проводимых на открытом воздухе (за исключением мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации). В случае необходимости указанные мероприятия могут быть организованы с использованием дистанционных средств связи.

27. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим образовательную деятельность, обеспечивать:

- организацию "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля, температуры тела сотрудников и обучающихся при входе в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. При выявлении лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания таким лицам должно быть отказано в доступе в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств после окончания учебных занятий.

28. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (О.С. Стунжас):

28.1. Обеспечить для граждан, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности областными государственными учреждениями здравоохранения без их посещения.

28.2. Обеспечить готовность областных государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

28.3. Обеспечить при проведении в областных государственных учреждениях здравоохранения мероприятий по противодействию возникновению и распространению на территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность использования ресурсов, в том числе кадровых, иных областных государственных учреждений здравоохранения. >.

28.4. Совместно с Департаментом бюджета и финансов. Смоленской области (И.А. Савина) обеспечить медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения, непосредственно обеспечивающий жизнеспособность находящихся на стационарном лечении пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19), горячим питанием (обедом) из расчета один раз в день на основании списков, составленных соответствующими учреждениями здравоохранения и согласованных с Департаментом Смоленской области по здравоохранению.

29. Областным государственным учреждениям здравоохранения и иным медицинским организациям, действующим на территории Смоленской области:

29.1. Обеспечить при сборе гражданином документов для плановой госпитализации обязательное лабораторное исследование материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

29.2. Осуществлять прием граждан в стационары (в том числе дневные) для плановой госпитализации при обязательном наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 календарных дня до госпитализации.

29.3. Обеспечить своевременную передачу сведений о лицах, в отношении которых установлен режим изоляции, а также сведений о нарушении такого режима в органы Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области с целью организации мероприятий по контролю.

30. Рекомендовать органам государственной власти Смоленской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области осуществлять прием граждан путем использования систем видеоконференц-связи.

31. На период действия настоящего Указа в целях обеспечения органами государственной власти Смоленской области гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, которым предоставляются социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания граждан, правовым актом Губернатора Смоленской области за должностными лицами Администрации Смоленской области, иных органов исполнительной власти Смоленской области и депутатами Смоленской областной Думы закрепляются областные государственные учреждения, оказывающие социальную поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам.

32. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Смоленской области, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке,

Информацию о периодичности проведения указанной профилактической дезинфекции разместить в- общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).

33. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, при устранении аварий и повреждений, проведении мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах обеспечить применение средств индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по применению средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19).

34. Руководителям организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения в Смоленской области и обращение с твердыми коммунальными отходами, проводить влажную уборку помещений указанных организаций, санитарную обработку автомашин и спецтранспорта с применением дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке.

35. Руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области организовать профилактическую дезинфекцию общего имущества в многоквартирных домах, собственниками помещений в которых не выбран способ управления домом или выбранный ими способ управления домом не реализован, дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке.

36. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на территории Смоленской области, обеспечить организацию санитарной обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта, такси на конечной остановке маршрута, а также по окончании смены (в депо), а также обеспечить перевозку пассажиров только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (масках и иных средствах защиты органов дыхания).

37. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, владеющим объектами транспортной инфраструктуры на любом законном основании на территории Смоленской области и (или) осуществляющим деятельность по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, включая легковое такси, и иными видами транспорта на территории Смоленской области, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции таких объектов с использованием дезинфицирующих средств по противовирусному режиму, а также обеспечить нахождение граждан на указанных объектах только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (масках и иных- средствах защиты органов дыхания).

38. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, привлекающим и использующим в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - иностранные работники), обеспечить:

- неукоснительное соблюдение иностранными работниками требований трудового законодательства Российской Федерации, в том числе в части наличия личной медицинской книжки (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также полиса добровольного медицинского страхования либо заключенного работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику;.

- предоставление с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных информации о месте жительства (месте пребывания, месте фактического проживания) иностранного работника на территории Смоленской области, номера контактного (мобильного) телефона (при его наличии) на "горячую линию" по номеру телефона, указанному в подпункте 8.2 пункта 8 настоящего Указа.

39. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, указанным в абзаце первом пункта 38 настоящего Указа, обеспечить прохождение иностранными работниками лабораторного тестирования на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19).

40. Организаторам (организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели) торговой площадки в Смоленской области (торговые центры, супермаркеты и иные объекты торговли, в которых площади предоставляются для осуществления торговой деятельности) при осуществлении на ней торговой деятельности осуществлять проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечивать:

- организацию "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела посетителей при входе на торговую площадку. При выявлении граждан с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания таким лицам должно быть отказано в доступе на территории торговой площадки;

- соблюдение условий социального дистанцирования между физическими лицами не менее 1,5 метра;

- условия для обработки рук кожными антисептиками (дезинфицирующими салфетками);

- проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств рабочего инвентаря и всех контактных поверхностей с кратностью каждые 2-4 часа;

- запрет на допуск посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания).

41. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (В .А. Саржин), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации., по Смоленской области. (К.В. Зыков) в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, усилить работу по контролю за соблюдением положений настоящего Указа и применению мер ответственности (в том числе административной) за их неисполнение.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принять на территории соответствующих муниципальных образований все возможные меры в отношении органов, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан по понуждению к исполнению положений настоящего Указа, выявлению случаев их нарушения и разъяснению положений по применению мер ответственности.

42. Первым заместителям Губернатора Смоленской области, заместителям Губернатора Смоленской области, руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области обеспечить оперативное выполнение требований постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (с изменением, внесенным постановлением главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 08.10.2021 № 3077) сотрудниками (работниками) органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области, подведомственных органам исполнительной власти Смоленской области организаций, в том числе государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, фондов, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и т.п. (далее - организации областного ведения).

Органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области обеспечить оперативное выполнение требований постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (с изменением, внесенным постановлением главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 08.10.2021 № 3077) сотрудниками (работниками) органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и подведомственных органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальных организаций, в том числе муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и т.п. (далее - организации муниципального ведения).

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области, обеспечить оперативное выполнение штатными сотрудниками (работниками) требований постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 28.06.2021 № 1160 "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (с изменением, внесенным постановлением главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 08.10.2021 № 3077).

43. В целях получения достоверной консолидированной информации о темпах вакцинации населения Смоленской области от новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

43.1. Утвердить форму сведений о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее также - форма сведений), согласно приложению.

43.2. Организациям областного ведения еженедельно не позднее 18 часов четверга (начиная с 08.07.2021) представлять в органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие исполнительно-распорядительные функции в соответствующих отраслях и сферах государственного управления, сведения о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно форме сведений.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

Органы исполнительной власти Смоленской области после получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, от организаций областного ведения на их основании формируют сводные сведения (включая сотрудников (работников) органа исполнительной власти Смоленской области) по форме сведений и направляют заполненную форму сведений в Департамент Смоленской области по здравоохранению еженедельно не позднее 11 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), следующего за отчетной неделей.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

Иным государственным органам Смоленской области еженедельно не позднее 11 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), следующего за отчетной неделей, представлять в Департамент Смоленской области по здравоохранению сведения о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно форме сведений.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

43.3. Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), поселений Смоленской области, организациям муниципального ведения, иным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением федеральных государственных органов, органов исполнительной власти Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области, организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, организаций областного ведения) и индивидуальным предпринимателям, использующим труд наемных работников, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области, еженедельно не позднее 18 часов четверга (начиная с 08.07.2021) представлять в администрацию муниципального района (городского округа) Смоленской области (по месту фактического нахождения организации (индивидуального предпринимателя) сведения о количестве сотрудников (работников), привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно форме сведений.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

Администрации муниципальных районов (городских округов) Смоленской области после получения сведений, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, формируют сводные сведения (включая сотрудников (работников) органов местного самоуправления муниципального района (городского округа) Смоленской области) по форме сведений и направляют заполненную форму сведений в Департамент Смоленской области по здравоохранению еженедельно не позднее И часов понедельника (начиная с 12.07.2021), следующего за отчетной неделей.

Заполненная форма сведений передается способом, обеспечивающим ее быструю доставку (нарочным, по электронной почте, иное).

43.4. Департамент Смоленской области по здравоохранению собственными силами или с привлечением подведомственных учреждений обеспечивает обработку полученных сводных сведений и их направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области еженедельно не позднее 18 часов понедельника (начиная с 12.07.2021), в который поступили сводные сведения.

44. Сроки ограничительных мероприятий, предусмотренные настоящим Указом, могут быть уменьшены путем внесения изменений в настоящий Указ в случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.

45. Органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в соответствии со сферой ведения, а также ограничений и иных мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, в том числе в подведомственных организациях.

46. Установить, что должностные лица органов исполнительной власти Смоленской области, осуществившие согласование проведения мероприятий, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Указа, несут персональную ответственность в случае непринятия мер, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности проведения данных мероприятий.

47. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

48. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

49. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.";

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту Смоленской области " по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







