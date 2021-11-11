Спрос на автомобильные услуги и товары вырос в разы

Эксперты изучили спрос и средний чек на услуги, популярные у автомобилистов перед началом зимнего сезона, и сравнили данные с октябрем прошлого года.

Так, услуги автосервисов стали востребованнее на 56%. Средний чек за одно посещение мастерской вырос на 13% - до 4650 рублей. Услугами автомобильных пользуются на 171% чаще - средняя стоимость одной мойки в среднем по стране составляет 490 рублей (+5%). А услуги шиномонтажа стали востребованнее на 181% (одно посещение обходится в 1290 рублей (+6%).

Кроме того, стеклоочистители и щетки в октябре 2021 года приобретали на 94% чаще, их средняя стоимость составила 985 рублей (+34%).

Больше всего вырос объем продаж автомобильных шин - сразу на 331% (средний чек - 15 960 рублей, +23%). Причина в повышении потребительского спроса и введении обязательной цифровой маркировки данной категории товаров.

Эксперты СберАвто отмечают, что кратный рост спроса на автомобильные товары и услуги в преддверии зимы связан с двумя основными факторами.

Во-первых, потребители теперь готовы тратиться не только на товары первой необходимости. Во-вторых, существующий дефицит новых машин и регулярный рост цен на них заставляют россиян больше заботиться о своих автомобилях.