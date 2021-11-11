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11.11.2021 20:19
Рубрика: Экономика

Средний срок ипотеки в России достиг исторического максимума

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В среднем гражданин России тратит на выплату ипотечного кредита 20 лет и 6 месяцев. Такие данные по итогам сентября приводит Банк России в бюллетене, посвященном ликвидности банковского сектора. По оценкам ЦБ, этот показатель вновь достиг исторического максимума.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Банковское розничное кредитование на данный момент растет именно за счет сегмента ипотеки: в сентябре было выдано 158 тысяч новых кредитов на сумму 477 млрд рублей, при этом объем выдач в сегменте кредитов под залог договоров долевого участия (ДДУ) вернулся к среднему значению за первую половину года, когда еще не были скорректированы параметры льготной ипотеки на новостройки. Это говорит о наращивании доли семейной ипотеки и ипотеки на рыночных условиях, следует из данных ЦБ.

Как писала ранее "РГ", в сегменте рыночной ипотеки ставки несколько выросли, в то время как ставки по льготной ипотеке снизились. Так, ставка по семейной ипотеке сейчас составляет 4,97%, по льготной - 5,97%, по дальневосточной программе - 0,13%.

Впервые срок ипотеки в России вырос до 20 лет в апреле этого года. Аналитики связывали это с растущими ценами на недвижимость и сокращением реальных располагаемых доходов населения, то есть люди делают выбор в пользу меньшего ежемесячного платежа.

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