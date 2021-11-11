Стоимость акций "Аэрофлота" упала из-за возможных санкций ЕС

Цена акций компании "Аэрофлот" к 10:00 по мск на торгах Московской биржи упала на 2,3 процента - до 66,28 рубля. Хотя потом ценные бумаги отыграли немного утренние потери.

Такое падение связано с заявлениями о возможных санкциях Евросоюза из-за ситуации на польско-белорусской границе.

В ответ на такие возможные действия ЕС наша страна готова к ответным мерам, сообщил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролета западных авиакомпаний над своей территорией.