Subaru представила абсолютного двойника кроссовера Toyota bz4X

Ещё на этапе разработки ни для кого не было секретом, что электрические кроссоверы Toyota и Subaru окажутся копией друг друга: компании разделили компетенции, и последняя отвечала за создание и настройку системы полного привода. И если у Toyota bz4X есть версии с одним мотором и версии с двухмоторной компоновкой, то Subaru Solterra, представленный сегодня, готов к выезду на бездорожье всегда.

В основе Solterra лежит тойотовская модульная архитектура e-TNGA. Габариты Subaru в точности такие же, как у bz4X: длина - 4690 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1650 мм (с учётом антенны). Размер колёсной базы - 2850 мм.

Внешне Solterra отличается от "собрата" под маркой Toyota дизайном передней части и задними фонарями, который обусловлен попыткой компании приблизить внешность электрокара к общекорпоративному стилю моделей бренда с ДВС. В салоне изменены только лишь шильдики на рулевом колесе, предложены новые варианты отделки. В отличие от Toyota bz4X, для которого будут предлагать опциональный штурвал вместо рулевого колеса, Solterra такой опции не имеет. По крайней мере, о ней в компании пока не заявили.

Subaru Solterra в спецификации для японского рынка пока представлен с двумя электромоторами на задней оси (по одному на каждой) с суммарной отдачей 218 л.с. - у Toyota bz4X тоже есть такая версия. По батарее у электрокроссоверов отличий нет: её ёмкость составляет 71,4 кВт∙ч, запас хода по циклу WLTP - 460 км. Зарядка до 80% занимает полчаса.

Впереди - американская премьера на автосалоне в Лос-Анджелесе, на которой, возможно, представят другие версии Solterra. Продажи кроссовера начнутся в середине 2022 года.

Фото: Пресс-служба Subaru.