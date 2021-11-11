Суд: Автосалоны отвечают по гарантии за машину и после ее перепродажи

Фантастическая судебная история произошла в Саратове: мужчина купил с рук "Ягуар". А когда машина частыми поломками вывела человека из себя, сдал ее в автосалон, как негодный товар. И получил денег больше, чем когда-то заплатил.

Даже дорогие машины ломаются. Особенно если куплены с рук. Но убытков можно избежать. Фото: EPA

Все дело в том, что у авто не закончилась гарантия, и автосалону пришлось разговаривать с человеком так, будто он и был их покупателем. Точнее - автосалон, конечно, не особо горел желанием общаться, но суд заставил.

Первый кассационный суд общей юрисдикции, до которого дошло судебное разбирательство, подчеркнул: гарантия распространяется и на перепроданный автомобиль. Пока ее срок не истек, в чьих бы руках ни ломалась машина, автосалон должен с ней возиться.

Более того: продавцов не должно волновать, за какую цену машина была перепродана. Конечно, как только автомобиль выезжает из ворот, он тут же теряет в цене. Даже "Ягуар". Однако, если автосалон продал негодную машину, он должен вернуть владельцу (кем бы он ни был) ровно столько, за сколько продал. Плюс разные компенсации за ущерб и беспокойство.

В данном случае автосалон продал машину за 3,3 миллиона рублей. Покупатель, видимо, вдоволь с ней намучившись, отдал ее за 2 миллиона. От перепродажи авто лучше не стало. Так что новый хозяин решил его вернуть в салон. И потребовал... 3,3 миллиона рублей.

Наглец? Нет: грамотный в правовом отношении гражданин. Кассационный суд согласился с тем, что раз гарантия в силе, салон не должен переходить на личности, мол, не тот покупатель, мы его в первый раз видим.

"Переход права собственности на вещь влечет одновременный переход с ней комплекса соответствующих прав, которые были у потребителя. Следовательно стоимость товара определяется его ценой, оплаченной первым покупателем-потребителем, а не из цены товара по договору, заключенному между физическими лицами", сказано в определении кассационного суда.

В конечном счете в пользу истца была взыскана стоимость приобретения автомобиля у продавца (3,3 миллиона рублей), плюс ценовая разница в размере 1,3 миллиона рублей, что в совокупности соответствует рыночной стоимости аналогичного Jaguar F-Pace на текущий момент.

Иными словами, пока шли разбирательства, цены выросли. И суд это учел. Теперь гражданину точно не придется ездить на плохой машине.

"Права потребителей, пожалуй, - одна из самых оберегаемых судебной системой категорий гражданских правоотношений, - говорит почетный адвокат России Никита Филиппов. - Предполагается, что продавец или изготовитель являются профессиональными участниками правоотношений, должны безупречно соблюдать действующее законодательство и отвечать за каждый факт ненадлежащего поведения в полной мере".

Он напоминает, что согласно правовым позициям Верховного суда, вместе с переходом права собственности на автомобиль к новому владельцу переходят права, предусмотренные законом о защите прав потребителей.

"Необходимо отметить, что установление гарантийного срока в отношении автомобиля является правом, а не обязанностью изготовителя или продавца, - говорит адвокат. - Закон запрещает устанавливать в договоре розничной купли-продажи условия, ущемляющие права потребителей. Если продавец откажет в гарантийном обслуживании лишь по причине смены собственника автомобиля, то это можно будет оспорить в суде".

По его словам, взысканная в данном случае с импортера сумма является достойной компенсацией за доставленные автовладельцу неудобства. При этом фактов злоупотребления истцом своими правами не установлено. То есть человек не хитрил, машина и вправду ломалась. "Ехал по трассе, при нажатии на педаль акселератора автомобиль перестал набирать скорость; из выхлопной трубы пошел дым; в поддоне картера двигателя нет масла". "После стоянки при минусовой температуре и пуске двигателя из-под капота слышен посторонний шум". "При движении по трассе произошел сильный хлопок, на приборной панели появилось сообщение об ограничении мощности - автомобиль потерял тягу". Все это - проделки того самого автомобиля.

Это судебное решение, по словам адвоката, уравновешивает права участников вторичного рынка автомобилей. "Стоимость нового автомобиля не всегда является доступной для граждан, и они готовы идти на риск, приобретая подержанный автомобиль с рук по более выгодной цене, но с возможными недостатками. Распространение гарантии на нового собственника позволяет этот риск минимизировать", - говорит он.