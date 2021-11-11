Участника беспорядков у Капитолия посадили на 3,5 года за удар полицейскому

Участника январских беспорядков у вашингтонского Капитолия приговорили к 41 месяцу тюремного заключения. Приговор примечателен тем, что это первый реальный срок за проявление насилия во время событий 6 января 2021 года. Он, как отмечают американские СМИ, послужит ориентиром для разбирательств в отношении еще нескольких сотен человек, против которых выдвинуты обвинения по беспорядкам у Капитолия в тот день. Это также максимально строгий приговор для всех уже осужденных по делу.

За решетку отправится 44-летний Скотт Фейрлэмб - специалист по смешанным единоборствам и владелец спортзала в Нью-Джерси. Его действия в тот день подробно задокументированы камерами наблюдения, нательными камерами полицейских, а также снимками, которые удалось получить от других участников беспорядков в процессе следствия. Фейрлэмб отобрал у полицейских дубинку, ударил одного из них в защитный экран в области шеи, призывал окружающих к штурму Капитолия и сам прорвался туда в числе первых. Подсудимый сам признал всю вину по основному пункту обвинения - нападение на полицейского.

Его адвокат пытался смягчить приговор, настаивая, что подсудимый "не является угрозой обществу", "он полон раскаяния и никогда не повторит преступлений, в которых сознался". Юрист упирал на наличие у Фейрлэмба семьи, которая была готова служить гарантом его добропорядочного поведения. В частности - его родной брат работает в Секретной службе США и занимался охраной бывшей первой леди Мишель Обамы. В то же время против Фейрлэмба, возможно, сыграло наличие уголовного бэкграунда - его дважды признавали виновным в проявлениях насилия. Судья Ройс Ламберт в конечном итоге практически не смягчил предложенное прокурором наказание в 44 месяца заключения, указав, что федеральное законодательство предусматривает от 41 до 51 месяца тюрьмы за подобное сопротивление правоохранителям.

Более того, дал понять, что к остальным уличенным в проявлениях насилия по отношению к полиции могут вынести и более жесткие приговоры, особенно если они будут отказываться признать вину. Фейрлэмбу также выпишут штраф и после освобождения оставят под наблюдением полиции на 3 года. За время разбирательства он и его супруга на специальном сайте собрали 31 тысячу долларов от сторонников в качестве поддержки, но прокурор выразила мнение, что Фейрлэмб "не должен нажиться на своем участии в беспорядках у Капитолия".

Американская Фемида в целом склонна вставать на сторону полицейских и жестко вести себя с теми, кто проявляет насилие по отношению к ним. Тем не менее на фоне поляризации американского общества в последние годы в таких делах все заметнее явные перекосы на политической почве. Пока одним устраивают публичную порку, дела других спускают на тормозах.

Например, еще больший срок прокуратура запросила для участвовавшего в беспорядках у Капитолия "шамана" - так американская пресса называет жителя штата Аризона Джейкоба Энтони Чансли, получившего прозвище за экстравагантный костюм в день событий у Капитолия: меховая шапка с рогами на голове и копье в руках. Его прокурор требует посадить на 51 месяц, хотя "шаман" насилия не проявлял, а прославился больше как самый яркий образ тех беспорядков. Его обвиняют в препятствовании официальному процессу - проходившему в тот день утверждению итогов выборов конгрессом США, а также умышленном проникновении на закрытую территорию. Сам "шаман" вину признал и уже девять месяцев находится под арестом, а приговор ему вынесут 17 ноября. Сделает это тот же судья, что посадил Фейрлэмба.

Американская Фемида в целом склонна вставать на сторону полицейских и жестко вести себя с теми, кто проявляет насилие по отношению к ним

При этом ранее другого участника беспорядков из штата Флорида за аналогичное обвинение - проникновение в Капитолий и препятствование официальному процессу - приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

Министерство юстиции продолжает раскручивать маховик этого беспрецедентного по масштабам следствия, в рамках которого федеральные обвинения выдвинуты против более чем 400 сторонников Дональда Трампа, участвовавших в беспорядках 6 января. Большинство участников тех событий обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий, нападении на полицейских. Некоторым, особенно предполагаемым членам ультраправых групп типа Oath Keepers или Proud Boys, вменяют сговор, ущерб федеральной собственности и даже терроризм.

При этом охота на них расколола американское общество. Консерваторы считают, что показательно жесткие приговоры по первым и наиболее резонансным делам - явная попытка послать сигнал, в первую очередь сторонникам Дональда Трампа, что церемониться с ними не будут ни по этому делу, ни в том случае, если они в будущем вздумают отстаивать свои права акциями протеста.

Но многие консерваторы не согласны с таким давлением, помня, как в 2020 году Америку несколько месяцев подряд лихорадило от погромов под знаменами движения Black Lives Matter, которым политики-демократы, а порой и полиция открыто благоволили. Например, никаких громких разбирательств не велось против активистов, которые в 2020 году на волне протестов и погромов за расовое равенство захватили и на протяжении двух недель удерживали целый район в центре Сиэтла, провозгласив там "автономную республику". Тогда либеральные комментаторы преподносили терпимость властей Сиэтла к анархистам едва ли не как пример для подражания.

А как утверждает The US Sun, со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка, с сотен BLM-погромщиков и мародеров в городе просто сняли все обвинения. Выдвинули их только против каждого шестого из задержанных, причем в основном по пунктам, не предполагающим тюремного срока.

На фоне такой избирательности правосудия проявления несогласия с публичной поркой участников беспорядков 6 января встречаются даже в рядах самой полиции Капитолия. Например, в октябре одного из служащих полиции Капитолия Майкла Райли арестовали по обвинениям в том, что он "в силу политических симпатий" пытался помочь уйти от следствия одному из демонстрантов, а именно - подсказывал, какую информацию удалить из соцсетей. Помочь незнакомцу, попавшему под подозрение, он решил даже несмотря на то, что в тот день более сотни его коллег-полицейских получили травмы, а один скончался.