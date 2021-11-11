Указ губернатора Ульяновской области от 10 ноября 2021 года № 110 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в подпункте 2.2 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "14 ноября" заменить словами "11 ноября";

б) в подпункте 2.2.1 слова "15 ноября" заменить словами "12 ноября";

2) в подпункте 9.6 пункта 9:

а) в абзаце третьем слова "15 ноября" заменить словами "12 ноября";

б) в абзаце пятом слова "первом-третьем" заменить словами "втором и третьем".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских







