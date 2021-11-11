В Москве и Минске выразили готовность обеспечить военную безопасность СГ

При любых условиях развития внешней обстановки, подтвердили в военном ведомстве Беларуси, Москва и Минск готовы обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

В министерстве сослались на ранее переданную информацию о том, что "полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе".

Кстати, уточнили военные эксперты, в настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения.

"Одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и обеспечивает сопровождение по маршруту полета", - уточнили в Минске.

В военном ведомстве дали понять, что "проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Беларуси и России обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле".