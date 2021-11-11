В мире
11.11.2021 13:15
Текст: Юрий Сизов

В Москве и Минске выразили готовность обеспечить военную безопасность СГ

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

При любых условиях развития внешней обстановки, подтвердили в военном ведомстве Беларуси, Москва и Минск готовы обеспечивать военную безопасность Союзного государства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ

В министерстве сослались на ранее переданную информацию о том, что "полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе".

Кстати, уточнили военные эксперты, в настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения.

"Одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и обеспечивает сопровождение по маршруту полета", - уточнили в Минске.

В военном ведомстве дали понять, что "проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Беларуси и России обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле".

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