В ООН назвали катастрофой ситуацию на границе с Польшей

"Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать", - констатировал в четверг представитель Управления верховного комиссара ООН в Беларуси Мулусеу Мамо. Он вынужден был признать, что условия, сложившиеся в лагере беженцев на границе с Польшей, "не самые лучшие" и передал мигрантам от имени международной организации небольшую гуманитарную помощь, информирует БЕЛТА.

Большая группа беженцев, уточняет агентство, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" еще в понедельник. Однако попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. После чего они и организовали лагерь у самой границы.

Беженцы идут в Западную Европу, чтобы работать: у них на родине возможностей для этого нет, пояснили в интервью агентству мигранты из стихийного лагеря. "Мы идем в Германию или Великобританию, чтобы найти там работу. В Курдистане у нас ее нет, а оставаться там небезопасно", - рассказывает одна из беженок.

"Сейчас мы мучаемся от холода. Особенно жалко детей. Они болеют, им нужен доктор", - жалуется женщина. А мужчина, стоящий рядом, просит сообщить о происходящем в ООН. При этом он благодарит белорусов за оказанную помощь: в лагерь постоянно подвозят воду. Доставлялись и гуманитарные грузы с продовольствием и теплыми вещами, уточняет агентство.

Встретилась с беженцами и представитель международной организации по миграции в Республике Беларусь Махым Оразмухамедова. Она, как и ее коллега, обратила внимание на необходимость гуманного урегулирования ситуации.

Помимо гуманитарной помощи беженцам была предоставлена информацию об альтернативных возможностях в сложившейся ситуации, в том числе о добровольном возвращении на родину. Важно, отметила Оразмухамедова, "продолжить предоставление гуманитарной помощи с учетом индивидуальностей и прав каждого из людей".