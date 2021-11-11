В проекте КоАП предусмотрен штраф за неоднократный отказ остановить машину

Водителей, за которыми пришлось гоняться, чтобы остановить, буквально устраивать погоню, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей или лишать прав на срок до трех лет. Такая новая норма содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который разрабатывает Минюст.

Сейчас максимум, что грозит такому водителю, это привлечение к ответственности по части 3 статьи 12.25 за "невыполнение требования должностного лица об остановке", которая предусматривает штраф от 500 до 800 рублей.

Напомним, что проект нового КоАП, совместно с совершенно новым документом - Процессуальным КоАП - разрабатывается уже давно. Первая его версия была озвучена в начале 2020 года и подверглась резкой критике именно за то, какие наказания предусматривались для водителей. Их предлагалось ужесточить в разы. После этого проект был доработан, вывешен на общественное обсуждение, и наказания для водителей остались в том же виде, в котором они предусмотрены и в действующем Кодексе. Но появились новые составы нарушений. О них "Российская газета" не раз рассказывала. Работа над документом продолжается, и обновленная редакция добавилась новыми составами. Как тот, с которого мы начали, так и другими.

Появилось несколько санкций за повторные нарушения, сообщает "Коммерсант". Например, за повторное управление с нечитаемым номером планируется штрафовать на 5 тысяч или лишать прав на 3 месяца. Грубо говоря, выехал водитель в непогоду на дорогу, залепило ему грязью номера, остановил его инспектор и оштрафовал на 500 рублей. Водитель номера протер, поехал дальше, но их снова залепило грязью, и снова его остановил инспектор, и вот уже водитель направляется в суд. Ведь это повторное нарушение. В общем, если такая санкция появится, то в непогоду в России на машине лучше не ездить.

Также предлагается добавить отдельную санкция за тонировку. Причем за повторное нарушение водителей предлагается наказывать штрафом 3 тысячи рублей. На лицо смягчение: ведь сейчас, если водитель не устранит тонировку, ему грозит арест, как за неисполнение законного требования сотрудника полиции.

Добавили в проект нового КоАП и санкции за сброс мусора из автомобиля. В прежней редакции ее не было. Это сделано из-за того, что в действующий КоАП по инициативе заксобраний Москвы и Подмосковья вносится такая норма. Для физлиц она предусматривает штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей штраф вырастает до 20 - 60 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, а для юрлиц - до 30-100 тысяч рублей с конфискацией машины. Но речь идет не о выброшенном окурке из окна машины, а именно о сбросе мусора в неположенном для этого месте, например, на обочине или в лесу.

В проекте остались и прежние спорные составы. Например, наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения предусматривает штраф от 10 до 30 тысяч рублей или лишение прав на срок до 1,5 лет. Перечень нарушений, за которые грозит это наказание ограничен. Это превышение скорости более чем на 40 км/час, нарушение правил проезда железнодорожного переезда или проезд на красный сигнал светофора, непропуск на перекрестке автомобиля, который пользуется преимуществом в движении, непропуск автомобиля с включенными спецсигналами, за выезд на встречную полосу или за поворот, или разворот через сплошную линию разметки, а также непредоставление преимущества пешеходу на "зебре". То есть непропуск пешехода сюда входит, а езда во встречном направлении по улице с односторонним движением - нет. И такая формулировка перетекает из проекта в проект.

В общем, документ еще довольно сырой. И когда он будет доработан - пока неизвестно.