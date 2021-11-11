В России разрабатывают лекарство, подавляющее размножение коронавируса

В России идет работа над лекарством, подавляющем размножение коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что те препараты, которые есть сейчас, справляются с поставленной задачей не настолько хорошо, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии. "Над этой проблемой тоже работаем. Но по ним (новым препаратам по подавлению коронавируса) я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени", - подчеркнул ученый (цитата по РИА Новости).

Как ранее писала "Российская газета", сейчас центр Гамалеи разрабатывает лекарство из антител для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев.

А еще ученые НИЦЭМ имени Гамалеи работают на созданием назальной вакцины от коронавируса. Уже получено разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний. Если не будет проблем с финансированием, вакцина поступит в оборот к середине 2022 года.

Как рассказал в интервью "РГ" Александр Гинцбург, данная вакцина позволит создать дополнительный барьер для вируса в носоглотке. Речь идет о местном иммунитете. А "Спутник V" защищает организм на клеточном уровне. "Они будут друг друга дополнять. Мы создаем два барьера защиты", - подчеркнул ученый.