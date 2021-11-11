В РЖД рассказали о введении QR-кодов на транспорте

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) прорабатывает механизмы введения QR-кодов на железнодорожном транспорте, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

"Конкретные детали прорабатываются и будут определяться положениями законодательства", - сказал представитель РЖД.

Как пояснили в компании, безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом, поэтому компания безусловно выполнит все новые требования транспортного законодательства.

В РЖД заметили, что подобные меры уже приняты почти полгода назад в ряде зарубежных стран, в частности во Франции, Турции, ОАЭ. В этих и других странах без документов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, невозможно приобрести проездной билет.

Однако, как пояснил "РГ" представитель туротрасли, например, в Турции QR-коды не нужны для поездок на такси и на общественном транспорте в рамках одного муниципалитета.

Ранее стало известно, что в России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.