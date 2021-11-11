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11.11.2021 14:55
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили возможное введение обязательных QR-кодов на транспорте

Текст: Дмитрий Гончарук
Обязательные QR-коды на транспорте и в магазинах - это оправданная мера в условиях пандемии COVID-19, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

О том, что готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах, ранее в четверг сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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"Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни", - сказал Круглый РИА Новости.

Сенатор обратил внимание на то, что речь не идет о нарушении прав граждан, а исключительно об их защите. "Люди, которые привитые и которые защищены от COVID, могут быть носителями инфекции. И если непривитый гражданин зайдет в помещение, где все вакцинированы, он все равно может заразиться", - объяснил он.

Законодатель напомнил, что такая практика есть в других странах, в том числе "зеленые паспорта".

В свою очередь, председатель социального комитета СФ Инна Святенко сообщила, что такой документ в верхнюю палату парламента не поступал. "Уверена, что решения, которые могут быть приняты правительством или субъектами РФ, конечно, будут направлены на то, чтобы снизить рост заболеваемости COVID", - добавила она.

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