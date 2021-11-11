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11.11.2021 07:15
Рубрика: Общество

Врач назвал незаметное смертельное осложнение после COVID-19

Текст: Алексей Иванов

Одним из неочевидных последствий перенесенного COVID-19 может стать резкое изменение артериального давления. В некоторых случаях это грозит трагическими последствиями, причем более скоротечными, нежели в случае с привычной нам гипертонией.

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Как рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев, коронавирусная инфекция в числе прочего поражает нервную систему, что может привести к так называемой дезадаптации артериального давления. В результате болезни оно иногда меняет свой "полюс": если раньше было стабильно высокое, то после COVID-19 становится крайне низким, или наоборот.

В менее радикальных случаях может, к примеру, вырасти с привычных 140 единиц до 160-180. В итоге человек становится гипертоником со всеми вытекающими последствиями.

- Высокое артериальное давление потихоньку приводит к дисфункции сосудистой стенки - эндотелия. Раньше это занимало годы, а при постковиде может занимать недели, - отметил Заурбек Шугушев. - Возрастает риск инфаркта или инсульта.

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По словам кардиолога, избежать таких последствий помогает вакцинация от коронавируса, так как после прививки люди легче переносят COVID-19, даже если заразились им.

Напомним, ранее "РГ" писала, что принимающие статины пациенты также реже попадают в реанимацию, а смертность в этой группе примерно на 30 процентов ниже. Эти препараты назначаются для снижения уровня так называемого "плохого холестерина" при борьбе с атеросклерозом. Однако принимать всем подряд их нельзя - только по предписанию лечащего врача.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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