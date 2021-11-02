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Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала, как статины влияют на течение коронавируса

Текст: Алексей Иванов

Люди, которые уже принимают статины и при этом заболевают COVID-19, реже попадают в реанимацию, а смертность в этой группе пациентов примерно на 30 процентов ниже. Об этом на своем канале сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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Статины - это группа лекарственных препаратов, используемых для снижения уровня так называемого "плохого холестерина" (липопротеинов низкой плотности). Как правило, назначаются для борьбы с атеросклерозом, и часто речь идет о длительных курсах, вплоть до пожизненного применения.

По словам Анны Кореневич, статины помогают снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, они обладают противовоспалительным эффектом, а также, как выяснилось - и противовирусным.

- Еще до начала пандемии многие пациенты говорили мне, что после того, как им назначили статины, и они стали регулярно принимать их, они стали реже болеть сезонным ОРВИ, - отметила специалист.

Вместе с тем, подчеркнула она, речь не идет о том, "чтобы всех подряд кормить статинами" для борьбы с ковидом. Эта ситуация касается случаев, когда данные препараты человеку действительно показаны. Тогда стоит начать принимать их, в том числе, и потому, что это может облегчить течение COVID-19 в случае заражения.

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Как отметила Анна Кореневич, у статинов в целом много позитивных свойств и крайне мало негативных, это одни из самых безопасных препаратов, но важно принимать их согласно рекомендациям врача и при этом вести здоровый образ жизни - правильно питаться, хорошо двигаться и регулярно сдавать анализы.

В редких случаях при приеме статинов наблюдаются побочные эффекты, такие как головная боль, головокружение, слабость, проблемы с пищеварительной системой, боль в мышцах, проблемы со сном. Также данные препараты могут негативно влиять на печень, поэтому принимать их надо только по назначению врача.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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