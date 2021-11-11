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Рубрика: Общество

Врач рассказала о напитке с лимоном, после которого быстро теряют вес

Текст: Оксана Грибанова

В последнее время набирает популярность кофе с лимоном. Напиток советуют использовать для разгона метаболизма и похудения. Как напиток влияет на организм, и можно ли с его помощью сбросить вес, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

Фото: iStock
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"Кофе с лимоном сейчас действительно очень популярная тема. Важно предупредить, что избыточное поступление кислоты в желудок чревато некоторыми последствиями для ряда людей. На это может реагировать кишечник, поджелудочная железа. И поэтому для некоторых людей это достаточно опасно", - отметила Светлана Фус в своем аккаунте в Instagram, комментируя увлечение кофе с лимоном.

С точки зрения похудения кофе с лимоном действительно может помочь, однако следует быть осторожнее. "По сути, основное, что наблюдается после кофе с лимоном - это то, что человеку не хочется есть", - уточнила диетолог, добавив, что недостаточное употребление пищи провоцирует дефицит ряда важных минералов и витаминов.

"В конечном итоге, это может сказаться на состоянии иммунной системы, кожи, волос, ногтей и так далее", - предупредила врач, посоветовав питаться правильно и разнообразно.

Ранее эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова посоветовала пить воду с лимоном. "Кислый лимон внутри организма работает, как щелочь. Он способствует восстановлению баланса", - пояснила она, уточнив, что вода не должна быть ледяной.

Наука Общество Здоровье

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